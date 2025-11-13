Stiamo vivendo un decennio che determinerà il futuro del pianeta. La verità scomoda, ormai impossibile da ignorare, è che l’attuale sistema finanziario globale creato per massimizzare crescita ed efficienza è oggi in collisione diretta con i limiti fisici del pianeta. Crisi climatica, disuguaglianze in aumento ed erosione degli ecosistemi sono il risultato di un modello economico che non riflette più la realtà delle risorse finite.

La finanza sostenibile nasce per correggere questa distorsione. Significa progettare strumenti, incentivi e decisioni finanziarie che permettano alle economie di prosperare restando entro i confini ecologici e pensando al lungo termine. A COP30, mentre leader politici, investitori e innovatori si riuniscono a Belém, il dibattito sta finalmente passando dalle promesse ai risultati concreti. La domanda non è più cosa si intende fare, ma come farlo, e la finanza è al centro di questa transizione.

Il sistema finanziario è parte del problema, ma anche della soluzione

Il sistema finanziario è il sistema circolatorio dell’economia: fa fluire valore attraverso pagamenti, prestiti, investimenti e assicurazioni. Ma, se diretto male, può amplificare ingiustizie, consumare risorse e creare instabilità. Lo abbiamo visto con la crisi del 2008 e lo vediamo oggi con la crisi climatica.

Per riequilibrare il sistema occorre riconnettere la finanza all’economia reale, abbandonando la logica del profitto immediato e riconoscendo i cinque capitali fondamentali da cui dipende ogni prosperità: naturale, umano, sociale, manifatturiero e finanziario. Le decisioni di investimento devono preservare e rigenerare questi capitali, non esaurirli.

I rischi climatici e ambientali non sono più “non finanziari”: sono forze che modificano i mercati, influenzando supply chain, infrastrutture, costi assicurativi e stabilità economica. Allo stesso tempo, la transizione verso un’economia a basse emissioni rappresenta una gigantesca opportunità. Nel 2024 gli investimenti globali nelle energie pulite hanno superato i 2.000 miliardi di dollari, ma servirebbe quasi il triplo ogni anno per rimanere entro l’obiettivo di 1,5 °C.

Per investitori, assicuratori e istituti di credito, la finanza sostenibile è gestione del rischio e visione strategica. Per le aziende, significa trasformare i sistemi finanziari in sistemi di sostenibilità, collegando obiettivi ambientali ai dati aziendali, alle decisioni di filiera e ai flussi di capitale.

Politiche pubbliche e tecnologia: i motori del cambiamento

Le politiche pubbliche creano il terreno su cui i mercati possono cambiare. Meccanismi come carbon pricing, green bonds, incentivi fiscali e politiche per una transizione equa possono indirizzare enormi flussi di capitale verso la sostenibilità.

Dagli Stati Uniti, con l’Inflation Reduction Act, all’Unione Europea con i target climatici 2040, i governi stanno costruendo i pilastri regolatori che rendono possibile questo cambiamento.

Secondo Rhian-Mari Thomas del Green Finance Institute, siamo entrati nella fase delle “transactions to transitions”: non più generiche promesse, ma collaborazione concreta tra governi, banche, investitori e imprese per finanziare risultati reali, come la restaurazione della natura o le infrastrutture energetiche pulite.

Un esempio concreto sta emergendo in Brasile: la Tropical Forest Forever Facility (TFFF), un fondo di finanza mista che premia i Paesi che proteggono le foreste. Con circa 5 miliardi di dollari già promessi, il fondo investe in asset diversificati e utilizza il rendimento per finanziare la conservazione forestale. Non è beneficenza: è un equilibrio sofisticato tra rischio, rendimento e impatto, dove gli investitori vengono compensati per i rischi dei mercati emergenti, mentre gli utili sostengono il clima e la biodiversità.

La tecnologia sta accelerando ulteriormente questa transizione.

Strumenti come AI, big data, fintech e blockchain stanno portando trasparenza e inclusione, permettendo:

• Verifica in tempo reale di emissioni e deforestazione

• Accesso al credito e alle assicurazioni per popolazioni oggi escluse dai sistemi bancari

• Tracciabilità affidabile per supply chain e carbon credits

Soluzioni digitali come i sistemi SAP per la sostenibilità mostrano come i dati aziendali possano trasformare intenzioni in impatti misurabili.

Il ruolo decisivo del settore privato e della leadership aziendale

Le aziende e le istituzioni finanziarie stanno passando dal “raccontare cosa fanno” al dimostrare l’impatto che generano. L’impact investing non è più una nicchia: oggi punta a risultati misurabili in termini di carbonio, biodiversità ed equità sociale.

Pionieri come Federated Hermes o Climate Asset Management dimostrano che impatto positivo e rendimento finanziario possono coesistere.

Ma per la maggior parte delle organizzazioni la sfida è costruire capacità interne: servono competenze, tempo e incentivi per innovare davvero. La tecnologia non basta: serve una leadership capace di collegare la sostenibilità alla strategia aziendale. Significa integrare la “sustainability intelligence” nella finanza, nella supply chain e nelle operazioni quotidiane.

Alla fine, però, la finanza resta un sistema governato dall’essere umano.

Il cambiamento richiede coraggio, consapevolezza etica, capacità di collaborare e volontà di trasformare le ambizioni in realtà operative.

Perché nessuno può più ignorare la finanza sostenibile

Comprendere la finanza sostenibile non è più un’opzione, ma una condizione necessaria per rimanere rilevanti in un mondo che sta iniziando a prezzare il carbonio, valutare la natura, e pretendere trasparenza. E per chi opera nella tecnologia, significa costruire i fondamenti digitali di questa nuova economia.

A COP30 la conversazione non riguarda più le promesse, ma la performance reale. Saranno i leader capaci di collegare politiche pubbliche, innovazione tecnologica e capitali finanziari a definire la prossima era della finanza sostenibile.

