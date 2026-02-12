Fineco - BorsaInside.com

Fineco rinnova completamente la propria offerta di conto corrente e introduce tre nuove opzioni pensate per adattarsi alle diverse esigenze dei clienti. Si chiamano One, Classic e Max e rappresentano un cambio di passo nella struttura dell’offerta, con maggiore flessibilità e la possibilità di scegliere il livello di servizio più adatto al proprio profilo.

La novità è già attiva e prevede tre mesi di canone gratuito su tutte le formule, oltre all’azzeramento delle commissioni sulle operazioni in valuta effettuate con carta di debito, un vantaggio concreto per chi acquista online su siti esteri o viaggia frequentemente.

Fineco One: conto a canone zero con operatività digitale completa

La formula One è la soluzione più essenziale e completamente digitale.

Il canone è zero .

. L’assistenza è esclusivamente online.

Si accede comunque all’intera gamma di prodotti Fineco, inclusi strumenti di investimento e trading.

I prelievi sono gratuiti sopra i 99 euro presso ATM, mentre i pagamenti CBill e PagoPa non prevedono commissioni. La carta di debito virtuale è gratuita, quella fisica ha un costo contenuto.

È una soluzione pensata per chi vuole un conto semplice, flessibile e senza costi fissi mensili.

Fineco Classic: il conto completo con canone azzerabile

La versione Classic rappresenta l’offerta più equilibrata.

Il canone è di 3,95 euro al mese , ma può essere azzerato con almeno 50.000 euro tra asset investiti e depositati.

, ma può essere azzerato con almeno 50.000 euro tra asset investiti e depositati. Include assistenza online e telefonica, versamenti gratuiti tramite ATM e condizioni migliorative su carte e operazioni.

È la formula adatta a chi utilizza il conto corrente anche come piattaforma di investimento e desidera un supporto più completo.

Leggi anche 👉Recensione completa e aggiornata di Fineco

Fineco Max: servizi premium per clientela patrimoniale

La formula Max è dedicata a chi ha esigenze più strutturate.

Il canone è di 29,95 euro al mese , azzerabile con almeno 500.000 euro di patrimonio presso Fineco.

, azzerabile con almeno 500.000 euro di patrimonio presso Fineco. Include linea telefonica dedicata, condizioni agevolate per operazioni in filiale, carta di debito gratuita e carta Gold World inclusa.

Una soluzione orientata a chi cerca un livello di servizio più elevato e personalizzato.

Cosa cambia davvero per chi apre oggi

Oltre alla suddivisione in tre livelli, i punti chiave dell’offerta sono:

• Tre mesi di canone gratuito su tutte le opzioni

• Zero commissioni sulle operazioni in valuta con carta di debito

• Possibilità di cambiare livello di servizio nel tempo senza costi aggiuntivi

• Accesso completo all’ecosistema Fineco, incluso investimento e trading

Anche chi è già cliente può passare a una delle nuove formule senza spese.

Perché questa novità può interessare chi sta valutando un nuovo conto

In un mercato in cui molti conti correnti hanno reintrodotto costi o limitazioni, la possibilità di scegliere tra un’opzione a canone zero, una formula azzerabile e una soluzione premium completa amplia notevolmente il margine di personalizzazione.

Chi sta valutando l’apertura di un nuovo conto può ora selezionare il livello più adatto alla propria situazione attuale, con la libertà di modificarlo in futuro.

Se stai pensando di aprire un conto Fineco, questo è il momento giusto per valutare le nuove opzioni e sfruttare i tre mesi gratuiti. Puoi scegliere la formula più adatta al tuo profilo direttamente online e attivare il conto in pochi passaggi.

👉Scegli ora il tuo conto corrente online con Fineco

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.