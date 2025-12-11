Il fintech può essere considerato come la principale risposta alle esigenze di imprenditori, professionisti e PMI. La ragione è molto semplice: le piattaforme online specializzate consentono ai business di semplificare e automatizzare tutte le mansioni legate ai processi di gestione finanziaria, amministrativa e fiscale, facendogli risparmiare tempo, energie e costi operativi. Di contro, non tutte le piattaforme fintech sono uguali e la scelta non è mai semplice. Dunque, prima di prendere una decisione, è fondamentale tenere in considerazione alcuni dettagli importanti che possono fare la differenza nel lungo periodo.

Fintech banking: i dettagli che fanno la differenza

La perfezione si trova nei dettagli: un modo di dire che ha una sua valenza anche quando si parla di banking. Liberarsi dal peso della gestione operativa richiede sempre la presenza di alcuni fattori chiave, come la possibilità di trovare in un’unica piattaforma tutti gli strumenti indispensabili per la gestione finanziaria e amministrativa della propria impresa. Il conto aziendale online proposto da Tot, unica fintech 100% italiana del settore banking, risponde pienamente a queste esigenze.

Ci si trova infatti di fronte ad un ecosistema digitale che integra l’operatività bancaria, bonifici SEPA istantanei, modelli F24, pagoPA e RiBa (tutti senza commissioni), carte aziendali fisiche e virtuali per le esigenze del team e strumenti per la gestione delle fatture e la digitalizzazione delle note spese.

La piattaforma offre agli imprenditori un controllo totale sul proprio business, consentendogli di semplificare la gestione amministrativa e finanziaria della propria attività, così da scavalcare tutti gli ostacoli legati alla burocrazia e ai ritardi delle banche tradizionali. Il tutto senza mai rinunciare ad altri elementi cruciali come la sicurezza, garantita dall’integrazione del 2FA (autenticazione a due fattori) e dall’accesso biometrico. Inoltre, Tot aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), garantendo i fondi dei suoi clienti fino a 100.000€: un ulteriore fattore di affidabilità.

Dalla gestione delle carte all’assistenza clienti

Ci sono altri dettagli, tutt’altro che secondari, da tenere in considerazione quando si sceglie la soluzione fintech migliore per l’apertura di un conto aziendale digitale. Uno di questi, se si lavora sul mercato italiano, è avere un IBAN italiano, fondamentale per una gestione fiscale del proprio business e per comunicare affidabilità ai propri clienti. In secondo luogo, è importante che il servizio dia la possibilità di ottenere una carta di credito, al di là del piano scelto e senza costi ulteriori.

Inoltre, è bene selezionare un conto che consenta anche di creare e di gestire infinite carte di debito (sia fisiche, sia virtuali) per ogni collaboratore del proprio team. Il tutto gestendo anche i limiti di budget giornalieri e mensili per ogni carta. Va poi detto che anche l’assistenza clienti ha un suo peso specifico. Oggi molte piattaforme di fintech banking delegano interamente questo compito all’AI, al punto che risulta impossibile riuscire a dialogare con un operatore umano.

Piattaforme come Tot, invece, integrano e sfruttano l’AI come primo filtro, utile per guidare l’utente e indirizzare l’operatore. Successivamente l’assistenza clienti è sempre presa in carico dal team interno a Tot, tutti professionisti altamente formati che rispondono dall’Italia.

