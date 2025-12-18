Come andare in pensione prima - BorsaInside.com

Per la Generazione X, il timore di non avere risparmi sufficienti per la pensione non è più un pensiero lontano. Con i primi esponenti della coorte che compiono 60 anni, decenni di rinvii e priorità concorrenti stanno presentando il conto.

Secondo lo Schroders 2025 US Retirement Survey, oltre 8 Gen X su 10 temono di non disporre del capitale necessario per una pensione confortevole. In media, si aspettano di andare in pensione con 711.771 dollari, una cifra ben al di sotto dei 1,2 milioni che ritengono indispensabili.

Una generazione segnata da crisi e cambiamenti strutturali

Molti Gen X sono entrati nel mondo del lavoro alla vigilia della bolla dot-com, hanno attraversato la crisi finanziaria globale e poi il bear market del 2020 legato alla pandemia. A tutto questo si aggiunge un elemento strutturale: sono stati la prima vera generazione “di prova” dei piani pensionistici 401(k) offerti dalle aziende.

All’inizio mancava un’adeguata educazione finanziaria, le opzioni di investimento erano limitate e non esistevano meccanismi oggi comuni come l’adesione automatica o l’aumento automatico dei contributi. Il risultato è stata una forte inerzia nel risparmio previdenziale, difficile da recuperare nel tempo.

Debiti elevati e priorità concorrenti

La situazione è aggravata da alti livelli di debito, in particolare su carte di credito e prestiti studenteschi. Tra i Gen X che partecipano a un piano pensionistico aziendale, quasi uno su quattro ha prelevato fondi dal proprio conto, una quota superiore a quella di millennial e baby boomer. Le ragioni principali sono state emergenze familiari o personali, la necessità di ridurre i debiti e l’aumento del costo della vita.

Risparmiare per la pensione è spesso finito in secondo piano rispetto a spese come figli, mutui, prestiti universitari e cura dei genitori anziani.

La buona notizia: il margine per recuperare esiste

Nonostante le difficoltà, per molti Gen X c’è ancora spazio di manovra. Questa fase della vita coincide spesso con gli anni di reddito più elevato, un’opportunità chiave per aumentare in modo deciso i contributi pensionistici.

Nel 2026, i lavoratori potranno versare fino a 24.500 dollari nei 401(k), con contributi aggiuntivi che possono arrivare a 8.000 dollari, e per chi ha tra 60 e 63 anni sono previsti super catch-up fino a 11.250 dollari extra.

Affiancare questi strumenti a un’analisi rigorosa del budget personale aiuta a individuare e ridurre le spese superflue, liberando risorse per il risparmio.

Risparmiare di più o lavorare più a lungo

Oggi meno di un lavoratore su sei tra i 45 e i 54 anni versa il massimo consentito nel proprio 401(k). In un contesto di costi in crescita, risparmi insufficienti e incertezza sulla sostenibilità della Social Security, molti nuclei familiari saranno costretti ad aumentare gli accantonamenti.

Un altro dato significativo arriva da uno studio del Nationwide Retirement Institute: la maggioranza dei Gen X non ha considerato la pensione una priorità urgente prima dei 50 anni. Ora, però, le abitudini stanno cambiando.

Molti stanno tagliando le spese discrezionali, aumentando i contributi, cercando consulenza finanziaria o riducendo il rischio degli investimenti. Circa il 15% prevede di andare in pensione più tardi del previsto, mentre il 26% ritiene che, se smettesse oggi di lavorare, dovrebbe tornare in attività entro un anno.

Lavorare qualche anno in più come strategia difensiva

Posticipare la pensione può essere una scelta prudente, se le condizioni di salute lo permettono. Consente di continuare a versare contributi e allo stesso tempo di rimandare i prelievi, lasciando crescere il capitale.

È una doppia leva di sicurezza, soprattutto considerando che molti sono costretti a smettere di lavorare prima del previsto per motivi di salute o familiari.

Una generazione “fai da te” davanti alla resa dei conti

La Generazione X è stata la prima a crescere senza pensioni aziendali tradizionali, dovendo costruire il proprio futuro previdenziale in autonomia. Questo ha alimentato una mentalità do-it-yourself, che oggi richiede però un cambio di passo più strutturato.

Il tempo non è infinito, ma non è nemmeno scaduto. Con scelte più consapevoli, contributi più elevati e una pianificazione realistica, molti Gen X possono ancora rafforzare in modo significativo la propria sicurezza finanziaria in pensione.

