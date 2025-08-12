IA Assunta - Borsainside.com

Il settore tecnologico è nel pieno di una trasformazione senza precedenti, con le principali aziende globali che mirano a consolidare la propria leadership nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Non si tratta di un fenomeno isolato, ma di un trend diffuso in tutto il comparto, che vede colossi come Intel, IBM e Google riorganizzare le proprie strutture interne per concentrare risorse e investimenti sull’IA.

Il congelamento delle nuove assunzioni

Secondo quanto riportato dal noto insider Unusual Whales su X (ex Twitter), alcune delle più grandi aziende del settore avrebbero deciso di bloccare l’apertura di nuove posizioni che, nell’arco di cinque anni, saranno progressivamente sostituite da sistemi di automazione intelligente. Sebbene manchino conferme ufficiali, queste indiscrezioni si allineano a quanto già osservato a livello globale: una riallocazione mirata delle risorse umane e una revisione delle strategie occupazionali.

Tagli e riallocazione di risorse per finanziare l’IA

Come sottolineato da Fortune, le big tech stanno eliminando migliaia di ruoli per liberare capitale e spazio destinati a iniziative legate all’IA. L’obiettivo non è solo ridurre il personale, ma soprattutto costruire un piano di crescita basato sull’automazione e sull’innovazione tecnologica. Il CEO di IBM, Arvind Krishna, ha già avvertito che l’IA potrebbe incidere fino al 30% dei ruoli di back office nei prossimi anni.

Un impatto globale sul mercato del lavoro

Il fenomeno non riguarda esclusivamente i tre giganti citati: secondo un rapporto del World Economic Forum, il 41% dei datori di lavoro a livello mondiale prevede una riduzione della forza lavoro a causa dell’obsolescenza indotta dall’IA. Le mansioni ripetitive sono le più esposte al rischio, mentre crescono le opportunità per i profili legati allo sviluppo dell’IA, alla cybersecurity e alla pianificazione strategica.

Il blocco di alcune assunzioni è un segnale di discontinuità ma anche un invito a ripensare le dinamiche lavorative. La sfida sarà trasformare la sostituzione in collaborazione, valorizzando le competenze umane in sinergia con le potenzialità dell’automazione. Il futuro del lavoro sembra destinato a non essere un semplice “uomo contro macchina”, ma piuttosto un ecosistema integrato dove entrambi concorrono alla crescita.

