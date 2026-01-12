Giorno delle 4 Streghe - BorsaInside.com

Nel mondo della finanza esistono alcune giornate che, pur non facendo notizia nei telegiornali, vengono segnate in rosso sui calendari dei trader professionisti. Una di queste è il Giorno delle Tre Streghe, conosciuto a livello internazionale come Triple Witching Day. Si tratta di un evento tecnico che si verifica quattro volte l’anno e che può influenzare in modo sensibile volumi di scambio, liquidità e movimenti di prezzo.

Anche se oggi i mercati sono più maturi e stabili rispetto al passato, questa ricorrenza continua a generare dinamiche particolari, soprattutto per chi opera su derivati, opzioni e futures.

Cos’è il Giorno delle Tre Streghe

Il Triple Witching Day cade sempre nel terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre. In queste quattro date avviene un fenomeno molto specifico: scadono contemporaneamente tre grandi categorie di strumenti finanziari derivati:

Futures sugli indici azionari

Opzioni sugli indici

Opzioni su singoli titoli

Questa coincidenza obbliga migliaia di operatori a chiudere, rinnovare o ribilanciare le proprie posizioni nello stesso momento. Il risultato è un’esplosione di operatività, soprattutto nelle ultime ore di Borsa.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Le date del Giorno delle Tre Streghe nel 2026

Nel 2026 il calendario dei mercati prevede quattro appuntamenti chiave:

Venerdì 20 marzo 2026

Venerdì 19 giugno 2026

Venerdì 18 settembre 2026

Venerdì 18 dicembre 2026

In queste giornate una quantità enorme di contratti derivati raggiungerà la scadenza, rendendo il mercato più reattivo e sensibile agli ordini di grandi dimensioni.

Perché si chiama “Giorno delle Tre Streghe”

Il nome nasce nel linguaggio finanziario anglosassone e si ispira al folklore: tre “forze” che si incontrano nello stesso istante creando instabilità e movimento. Le tre streghe rappresentano proprio i tre strumenti derivati che scadono insieme.

Nonostante il mercato moderno sia molto più sofisticato, il termine è rimasto perché descrive bene l’idea di una giornata in cui meccanismi invisibili si attivano in massa, producendo effetti visibili sui prezzi.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Tre streghe o quattro streghe?

Per un periodo si è parlato di Quadruple Witching Day, perché oltre ai tre strumenti principali si aggiungevano anche i futures su singole azioni. Negli Stati Uniti questi contratti sono stati eliminati nel 2020, riportando di fatto la struttura a una configurazione “tripla”.

Il termine quadruple witching però continua ad apparire in alcune analisi, soprattutto nei mercati internazionali.

Cosa succede davvero sui mercati

Durante il Giorno delle Tre Streghe si verifica quasi sempre un forte aumento dei volumi di scambio. Questo accade perché:

Le opzioni in the money vengono esercitate automaticamente

vengono esercitate automaticamente I market maker devono chiudere o ribilanciare le coperture

devono chiudere o ribilanciare le coperture I grandi investitori effettuano il rollover, cioè spostano le posizioni sulle nuove scadenze

Negli ultimi anni si sono registrate scadenze per migliaia di miliardi di dollari concentrate nella stessa seduta. È facile capire perché il mercato, in queste ore, diventa più nervoso del solito.

Il momento più delicato è spesso l’ultima parte della giornata, chiamata witching hour, quando l’attività raggiunge il suo picco.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

La volatilità è ancora un problema?

In passato il Triple Witching Day era famoso per i suoi movimenti improvvisi e violenti. Oggi la situazione è diversa. I mercati sono più liquidi, gli algoritmi di trading assorbono meglio gli squilibri e la presenza degli investitori istituzionali riduce gli eccessi.

Questo non significa che la giornata sia “normale”. Al contrario, i movimenti tecnici di breve periodo sono più frequenti, ma raramente danno origine a veri cambi di trend.

Perché conviene comunque tenerlo d’occhio

Per chi fa trading attivo, il Giorno delle Tre Streghe può offrire opportunità interessanti, ma anche rischi maggiori. Gli spike di prezzo e i falsi movimenti sono più probabili, soprattutto intraday.

Per chi investe nel lungo periodo, invece, questa giornata non ha un significato macroeconomico. Non indica crisi, non segnala inversioni di mercato e non modifica i fondamentali. È semplicemente una scadenza tecnica, con effetti che nella maggior parte dei casi si esauriscono in poche ore.

Capire cos’è il Triple Witching Day permette di interpretare meglio certi movimenti anomali dei grafici e di evitare decisioni affrettate basate su oscillazioni che non riflettono la reale direzione dei mercati.

Migliori Piattaforme di Trading (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.