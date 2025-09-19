IA USA - Borsainside.com

L’intelligenza artificiale si sta diffondendo a ritmi impressionanti, con un’adozione sempre più ampia da parte di istituzioni, aziende e professionisti. Oggi viene impiegata non solo in ambito lavorativo, ma anche come assistenza personale. Tuttavia, un nuovo studio condotto dal Pew Research Center rivela una realtà diversa: molti americani non sono favorevoli all’ingresso dell’AI nella loro sfera privata.

Consapevolezza alta, ma con riserve

Secondo la ricerca, il 95% degli adulti statunitensi è ormai consapevole dell’esistenza dell’intelligenza artificiale e dei molteplici ambiti in cui viene applicata. La maggioranza riconosce i benefici che l’AI ha portato in settori cruciali come medicina, scienza, analisi dei dati e programmazione. Sul piano professionale, la tecnologia è vista come un alleato prezioso. Diverso, invece, il discorso quando si parla di utilizzo nella vita personale.

Le aree in cui l’AI non è gradita

Molti intervistati hanno espresso disagio all’idea che l’AI possa avere un ruolo in ambiti considerati prettamente umani, come:

Relazioni romantiche

Religione e spiritualità

Supporto emotivo

Espressione creativa

Queste dimensioni vengono percepite come strettamente legate alla natura umana e difficilmente delegabili a un algoritmo.

Il bisogno di controllo

Un altro aspetto emerso dallo studio è il desiderio di avere maggior controllo sull’uso dell’intelligenza artificiale. Molti temono che l’AI possa essere integrata in maniera pervasiva nelle decisioni quotidiane senza offrire la possibilità di “disattivarla” o di limitarne l’influenza. Questa preoccupazione si lega al timore che l’eccessiva dipendenza dalla tecnologia finisca per erodere abilità fondamentali come la connessione umana, la creatività e la capacità di problem solving.

Un rapporto complesso con la tecnologia

In sintesi, gli americani stanno costruendo un rapporto complesso e ambivalente con l’intelligenza artificiale. Da un lato, c’è curiosità ed entusiasmo per le sue potenzialità; dall’altro, prudenza e scetticismo verso un’eventuale intrusione nella sfera più intima. Molti accolgono con favore l’AI quando si tratta di aumentare l’efficienza, ma restano guardinghi quando la tecnologia si avvicina agli aspetti più personali ed emotivi della vita quotidiana.

