Dollaro USA - BorsaInside.com

La crescente digitalizzazione dei mercati finanziari sta generando una domanda inedita: un nuovo strumento di debito sovrano statunitense pensato per funzionare in un ecosistema dominato da blockchain, tokenizzazione e pagamenti istantanei. Con l’espansione di stablecoin, depositi tokenizzati e fondi monetari digitali, cresce la necessità di strumenti che possano garantire stabilità, convertibilità immediata e totale sicurezza.

Oggi molti di questi “dollari digitali” mantengono la promessa di rimborso alla pari, ma lo fanno basandosi su attività sottostanti soggette a oscillazioni di valore. Anche i tradizionali Treasury Bill, spesso utilizzati come collaterale, variano quotidianamente in base ai movimenti dei tassi. Questo crea un rischio strutturale: se gli investitori iniziano a dubitare della capacità di rimborso a valore nominale, possono verificarsi ritiri di massa simili al celebre caso del Reserve Primary Fund nel 2008, che “ruppe la parità” dopo perdite collegate al fallimento di Lehman Brothers.

In un sistema che si appoggia sempre più a strumenti tokenizzati per pagamenti, scambi di titoli e prestiti, anche un semplice dubbio sulla convertibilità potrebbe generare una spirale di problemi per l’intera infrastruttura finanziaria.

La proposta: Perpetual Overnight Rate Treasury Securities (Ports)

Per risolvere questo rischio, due studiosi americani propongono l’introduzione di un nuovo titolo del Tesoro: i Ports, acronimo di Perpetual Overnight Rate Treasury Securities. Si tratterebbe di strumenti pensati per un utilizzo sia tradizionale sia su blockchain, combinando:

la sicurezza creditizia dei Treasury americani

la liquidità giornaliera fornita dalla Federal Reserve

la trasparenza della registrazione su blockchain

I Ports verrebbero emessi ogni giorno tramite aste in cui gli investitori competono offrendo il tasso d’interesse desiderato per la giornata successiva. Le offerte più basse vengono accettate per prime, fino al raggiungimento dell’importo fissato dal Tesoro. Il tasso che consente di esaurire l’offerta diventa il tasso di riferimento giornaliero.

Poiché i Ports sono sempre acquistati e rimborsati a 1 dollaro, il loro prezzo rimane stabile sia nel mercato primario sia in quello secondario. Questo li renderebbe l’asset ideale per chi emette dollari tokenizzati, poiché garantirebbero:

valore costante

totale assenza di rischio di credito

convertibilità immediata e trasparente

Un nuovo standard per la finanza tokenizzata

Secondo i sostenitori della proposta, tra cui Don Wilson di DRW, gli emittenti di dollari digitali finiranno per competere principalmente su tre fattori:

trasparenza delle riserve assenza di rischio certezza della convertibilità a parità

I Ports, grazie alla loro struttura, vincerebbero automaticamente questa competizione. Di conseguenza, potrebbero diventare il principale collaterale nei mercati digitali e lo strumento di regolamento preferito per prestiti, clearing e scambi su blockchain.

Effetti sui costi del debito pubblico e sulla stabilità globale

L’introduzione dei Ports potrebbe ridurre la necessità di emettere Treasury a lunga scadenza, che sono più costosi per il bilancio statunitense. Se la domanda fosse elevata — e tutto lascia credere che lo sarebbe — il Tesoro potrebbe finanziarsi a tassi più bassi sul breve periodo.

Ma il beneficio più importante sarebbe la stabilità finanziaria:

meno rischio che i dollari digitali “perdano la parità”

minori possibilità di crisi sistemiche legate a strumenti tokenizzati

maggiore resilienza delle infrastrutture di regolamento, sia tradizionali sia digitali

In un mondo che si sposta rapidamente verso pagamenti e mercati tokenizzati, i Ports potrebbero diventare il nuovo fondamento della liquidità in dollari, contribuendo a proteggere tanto gli Stati Uniti quanto il sistema finanziario globale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.