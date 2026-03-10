Goldman Sachs - BorsaInside.com

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e il forte rialzo dei prezzi dell’energia stanno cambiando rapidamente lo scenario dei mercati finanziari globali. In questo contesto sempre più incerto, Goldman Sachs invita gli investitori ad adottare un atteggiamento più difensivo, riducendo temporaneamente l’esposizione azionaria e aumentando la liquidità nei portafogli nel breve periodo.

Secondo la banca d’affari statunitense, il rischio principale deriva da un possibile shock energetico che potrebbe rallentare la crescita economica mondiale mentre alimenta nuovamente le pressioni inflazionistiche.

Petrolio verso i 100 dollari: l’impatto su inflazione e crescita

Gli economisti di Goldman Sachs stimano che, se il prezzo del petrolio dovesse salire fino a 100 dollari al barile, gli effetti sull’economia globale potrebbero essere significativi. In particolare:

l’inflazione globale potrebbe aumentare di circa 0,7 punti percentuali

la crescita economica mondiale potrebbe rallentare di circa 0,4 punti percentuali

Uno scenario di questo tipo rischierebbe quindi di complicare il percorso delle banche centrali, che stanno cercando di riportare stabilmente sotto controllo il livello dei prezzi senza soffocare la crescita.

Addio allo scenario “Goldilocks” dei mercati

Solo pochi mesi fa molti investitori scommettevano su uno scenario quasi ideale per i mercati finanziari: crescita robusta negli Stati Uniti, inflazione in progressivo calo e condizioni favorevoli per gli asset rischiosi.

Oggi quel contesto sembra essersi rapidamente dissolto. Secondo gli analisti della banca, i fattori dominanti sono diventati il rialzo dei prezzi energetici e l’incertezza geopolitica, elementi che stanno riducendo la propensione al rischio sui mercati globali.

Il rally del petrolio, infatti, si sta avvicinando per intensità ai più grandi shock energetici osservati dagli anni ’70.

Il nodo dello Stretto di Hormuz

Un punto chiave per le prospettive del mercato petrolifero resta lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo per il trasporto di greggio.

Secondo il team commodities di Goldman Sachs, se i flussi di petrolio attraverso questo snodo strategico dovessero restare limitati per un periodo prolungato, i prezzi potrebbero addirittura superare i picchi registrati nel 2008 e nel 2022.

Parallelamente, la banca ha rivisto al rialzo anche le stime sui prezzi del gas europeo, segnalando il rischio di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero arrivare a comprimere la domanda industriale.

Nuova strategia: azioni neutrali e più liquidità

Alla luce di questo scenario, Goldman Sachs ha deciso di modificare la propria asset allocation tattica per i prossimi mesi. La banca ha scelto di:

portare la posizione sulle azioni a neutrale

aumentare il peso della liquidità nei portafogli nel breve periodo

Gli analisti sottolineano però che, nonostante il contesto più fragile, gli investitori dovrebbero comunque mantenere una certa esposizione alle azioni per non perdere eventuali rimbalzi improvvisi del mercato.

Cresce il rischio di correzione dei mercati

Il mix tra aumento dei prezzi delle materie prime e perdita di momentum dei listini azionari ha aumentato la probabilità di una fase di ribasso.

Secondo il modello aggiornato di Goldman Sachs, la probabilità di una correzione dei mercati supera il 40%. Tuttavia, gli analisti precisano che al momento i segnali indicano più probabilmente un ritracciamento temporaneo piuttosto che l’inizio di un vero mercato orso.

Diversificazione sotto pressione

Un altro elemento di attenzione riguarda la minore efficacia della diversificazione in uno scenario guidato da uno shock energetico.

Le correlazioni tra azioni e obbligazioni stanno tornando positive, un fenomeno che mette sotto pressione i tradizionali portafogli bilanciati – come il classico 60/40 – e anche le strategie risk parity. Una dinamica simile era già stata osservata durante lo shock inflazionistico del 2022.

I titoli difensivi tornano protagonisti

In un contesto più incerto, alcuni stili azionari stanno mostrando una maggiore capacità di tenuta. Tra questi spiccano:

strategie low volatility

titoli legati alle infrastrutture

le cosiddette dividend aristocrats, aziende con una lunga storia di dividendi crescenti

Questi segmenti hanno già sovraperformato dall’inizio dell’anno e potrebbero continuare a farlo se l’indice S&P 500 dovesse indebolirsi ulteriormente.

Attenzione alla volatilità: possibili rimbalzi improvvisi

Nonostante il quadro più prudente, Goldman Sachs invita gli investitori a prepararsi a movimenti di mercato in entrambe le direzioni.

Un eventuale allentamento rapido delle tensioni geopolitiche potrebbe infatti innescare un rimbalzo significativo delle borse globali, riportando velocemente il sentiment verso il rischio.

Per questo motivo, la parola chiave per i prossimi mesi resta una sola: flessibilità nella gestione dei portafogli, in attesa di maggiore chiarezza sul fronte geopolitico ed energetico.

