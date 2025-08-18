Gosldman Sachs - BorsaInside.com

Goldman Sachs ha rivisto le proprie previsioni di politica monetaria, indicando che la Federal Reserve potrebbe ridurre i tassi di interesse per tre volte entro la fine dell’anno. La banca d’affari americana collega questa possibile svolta a un indebolimento evidente del mercato del lavoro statunitense, che mostra segnali di rallentamento più marcati rispetto alle attese.

Secondo gli analisti, i primi interventi della Fed arriverebbero già in settembre, seguiti da un secondo taglio in ottobre e da un ulteriore allentamento in dicembre, ciascuno da 25 punti base. Per il 2026, Goldman Sachs ipotizza almeno altri due tagli.

Perché la Fed potrebbe cambiare rotta

Il quadro occupazionale, che fino a pochi mesi fa sembrava allineato con gli obiettivi del FOMC – ovvero un riequilibrio graduale dopo la fase restrittiva iniziata nel 2022 – oggi appare molto meno solido. Le ultime revisioni dei dati sull’occupazione hanno infatti mostrato una crescita mensile media di appena 30.000 posti di lavoro, ben al di sotto della soglia di circa 80.000 ritenuta necessaria per mantenere la piena occupazione.

Goldman Sachs sottolinea che anche le prossime rilevazioni potrebbero evidenziare ulteriori correzioni al ribasso, con rischi concentrati in alcuni comparti come la sanità e connessi anche all’andamento dei flussi migratori. Inoltre, il cosiddetto “recupero delle assunzioni” in settori che avevano accumulato ritardi durante la pandemia sembra ormai concluso, lasciando spazio a una crescita occupazionale prossima allo zero in gran parte dell’economia.

Stabilità della disoccupazione e scenari futuri

Nonostante il tasso di disoccupazione sia rimasto sostanzialmente stabile, gli esperti avvertono che anche un piccolo peggioramento sarebbe un campanello d’allarme, dato che l’occupazione è già vicina ai massimi livelli sostenibili.

Goldman Sachs non esclude del tutto la possibilità di un taglio più aggressivo da 50 punti base, ma ritiene che uno scenario simile si materializzerebbe soltanto in presenza di un aumento consistente della disoccupazione o di dati sulle buste paga nettamente inferiori alle previsioni attuali.

In sintesi, le stime della banca d’affari delineano un contesto in cui la Fed si prepara a invertire parzialmente la politica restrittiva degli ultimi anni, rispondendo a un’economia che mostra segnali di fatica soprattutto sul fronte occupazionale.

