I robot sono sempre stati concepiti come macchine pre-programmate, limitate a eseguire istruzioni precise senza possibilità di adattamento. Con il lancio di Gemini Robotics 1.5 e Gemini Robotics-ER 1.5, Google DeepMind sembra pronta a rivoluzionare questo concetto, aprendo la strada a una generazione di robot capaci di ragionare, imparare e risolvere problemi reali.

Due modelli per pensare e agire

Durante un recente aggiornamento, Google ha spiegato come i nuovi modelli si integrino tra loro:

Gemini Robotics 1.5 è dedicato all’esecuzione delle azioni.

è dedicato all’esecuzione delle azioni. Gemini Robotics-ER 1.5 si concentra invece sul ragionamento, scomponendo compiti complessi e cercando informazioni anche online quando necessario.

Questa combinazione permette ai robot di pianificare più passaggi in anticipo, proprio come farebbe un essere umano, evitando di concentrarsi solo su singole azioni isolate.

Dalla valigia al viaggio completo

Un esempio pratico offerto da Google riguarda l’organizzazione di un viaggio. I robot, grazie a Gemini, potrebbero non solo aiutare a caricare le valigie, ma anche consigliare cosa portare, verificare le condizioni meteo e contribuire alla pianificazione complessiva. Inoltre, la tecnologia consente il trasferimento delle competenze: le abilità sviluppate su un robot possono essere trasferite a un altro, indipendentemente dalle differenze strutturali.

Potenziali applicazioni

Le implicazioni di questa innovazione sono enormi:

Sanità : robot assistivi in grado di adattarsi alle esigenze specifiche dei pazienti.

: robot assistivi in grado di adattarsi alle esigenze specifiche dei pazienti. Ambito domestico : assistenti personali per supportare le attività quotidiane.

: assistenti personali per supportare le attività quotidiane. Industria: macchine capaci di affrontare scenari non rigidamente programmati.

Sfide e responsabilità

Nonostante il potenziale, Google riconosce che restano sfide critiche: protezione dei dati, affidabilità dei sistemi e sicurezza degli utenti. Prima di una distribuzione su larga scala sarà quindi necessario un periodo intenso di test e validazioni.

Con Gemini Robotics, DeepMind punta a trasformare i robot da semplici strumenti a collaboratori intelligenti, capaci di apprendere e agire accanto agli esseri umani. Una visione che potrebbe ridefinire radicalmente il rapporto tra persone e macchine nei prossimi anni.

