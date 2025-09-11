Google espande l’AI Mode
Google AI Mode - Borsainside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Google ha annunciato l’espansione globale di AI Mode, la sua modalità di ricerca avanzata basata sull’intelligenza artificiale, che da oggi sarà disponibile in cinque nuove lingue: hindi, indonesiano, giapponese, coreano e portoghese brasiliano. Si tratta di un passo importante nella strategia di Google per rendere la sua piattaforma di ricerca più inclusiva, potente e personalizzata, permettendo a milioni di nuovi utenti di accedere a funzioni evolute basate sull’AI nella loro lingua madre.

L’espansione di AI Mode e l’obiettivo di Google

L’arrivo di AI Mode in queste nuove lingue non rappresenta soltanto un semplice aggiornamento, ma un’evoluzione profonda dell’esperienza di ricerca. Google punta a creare un motore di ricerca globale e intelligente che sia capace di abbattere le barriere linguistiche e adattarsi alle esigenze specifiche di ogni mercato.

Questa strategia non si limita alla traduzione dei contenuti già esistenti: l’obiettivo è offrire risposte realmente utili e contestualizzate. Con AI Mode, gli utenti possono fare domande nella propria lingua madre e ottenere risposte precise che tengono conto di terminologia locale, usi culturali e abitudini di ricerca.

Gemini 2.5: la potenza dietro l’AI Mode

Il cuore di questa evoluzione è Gemini 2.5, la versione personalizzata del modello di intelligenza artificiale sviluppato da Google per la ricerca. Grazie alle sue avanzate capacità multimodali e di ragionamento, AI Mode è ora in grado di:

  • Comprendere domande complesse e interpretare il contesto linguistico in modo più naturale.
  • Fornire risposte più dettagliate e personalizzate, andando oltre il semplice elenco di risultati.
  • Integrare fonti autorevoli e aggiornare i contenuti in tempo reale per offrire informazioni sempre precise.
  • Gestire contenuti multimodali, combinando testo, immagini e dati interattivi in un unico flusso informativo.

Un’esperienza di ricerca più profonda e naturale

Con questa espansione, AI Mode consente agli utenti di esplorare il web in maniera più intuitiva e completa. Non si tratta solo di trovare pagine web, ma di collegare concetti, interpretare dati e spiegare relazioni tra le informazioni.

Inoltre, AI Mode permette di personalizzare l’esperienza di ricerca in base al linguaggio, alle preferenze e al contesto dell’utente, offrendo risposte più pertinenti e vicine ai reali bisogni informativi.

Come provare AI Mode

L’attivazione di questa funzione è semplice e immediata. Per accedere a AI Mode basta visitare la pagina ufficiale google.com/ai e iniziare a sperimentare la nuova esperienza di ricerca intelligente.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani