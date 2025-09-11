Google AI Mode - Borsainside.com

Google ha annunciato l’espansione globale di AI Mode, la sua modalità di ricerca avanzata basata sull’intelligenza artificiale, che da oggi sarà disponibile in cinque nuove lingue: hindi, indonesiano, giapponese, coreano e portoghese brasiliano. Si tratta di un passo importante nella strategia di Google per rendere la sua piattaforma di ricerca più inclusiva, potente e personalizzata, permettendo a milioni di nuovi utenti di accedere a funzioni evolute basate sull’AI nella loro lingua madre.

L’espansione di AI Mode e l’obiettivo di Google

L’arrivo di AI Mode in queste nuove lingue non rappresenta soltanto un semplice aggiornamento, ma un’evoluzione profonda dell’esperienza di ricerca. Google punta a creare un motore di ricerca globale e intelligente che sia capace di abbattere le barriere linguistiche e adattarsi alle esigenze specifiche di ogni mercato.

Questa strategia non si limita alla traduzione dei contenuti già esistenti: l’obiettivo è offrire risposte realmente utili e contestualizzate. Con AI Mode, gli utenti possono fare domande nella propria lingua madre e ottenere risposte precise che tengono conto di terminologia locale, usi culturali e abitudini di ricerca.

Gemini 2.5: la potenza dietro l’AI Mode

Il cuore di questa evoluzione è Gemini 2.5, la versione personalizzata del modello di intelligenza artificiale sviluppato da Google per la ricerca. Grazie alle sue avanzate capacità multimodali e di ragionamento, AI Mode è ora in grado di:

Comprendere domande complesse e interpretare il contesto linguistico in modo più naturale.

e interpretare il contesto linguistico in modo più naturale. Fornire risposte più dettagliate e personalizzate , andando oltre il semplice elenco di risultati.

, andando oltre il semplice elenco di risultati. Integrare fonti autorevoli e aggiornare i contenuti in tempo reale per offrire informazioni sempre precise.

e aggiornare i contenuti in tempo reale per offrire informazioni sempre precise. Gestire contenuti multimodali, combinando testo, immagini e dati interattivi in un unico flusso informativo.

Un’esperienza di ricerca più profonda e naturale

Con questa espansione, AI Mode consente agli utenti di esplorare il web in maniera più intuitiva e completa. Non si tratta solo di trovare pagine web, ma di collegare concetti, interpretare dati e spiegare relazioni tra le informazioni.

Inoltre, AI Mode permette di personalizzare l’esperienza di ricerca in base al linguaggio, alle preferenze e al contesto dell’utente, offrendo risposte più pertinenti e vicine ai reali bisogni informativi.

Come provare AI Mode

L’attivazione di questa funzione è semplice e immediata. Per accedere a AI Mode basta visitare la pagina ufficiale google.com/ai e iniziare a sperimentare la nuova esperienza di ricerca intelligente.

