Google Gemini AI - Borsainside.com

Oggi, all’interno dell’app Gemini, Google DeepMind ha presentato il suo nuovo modello di editing delle immagini, già definito il migliore al mondo grazie ai feedback ottenuti nelle anteprime. Da oggi, questo potente strumento è completamente integrato nell’app Gemini, offrendo agli utenti un livello di controllo senza precedenti per creare immagini perfette e personalizzate.

Mantieni il tuo aspetto durante le modifiche

Dall’inizio dell’anno, Gemini ha introdotto la funzione di editing nativo delle immagini, ma il nuovo aggiornamento punta a un miglioramento fondamentale: preservare la somiglianza dei soggetti durante le modifiche. Quando si ritoccano foto di sé stessi, di amici o di familiari, anche le più piccole imperfezioni possono risultare fastidiose. Per questo, il nuovo modello è stato progettato per mantenere l’identità visiva delle persone e degli animali domestici in ogni immagine. Ora puoi provare look diversi come un’acconciatura anni ‘60 o un tutù per il tuo chihuahua senza alterare la loro vera essenza.

Basta caricare una foto e dire a Gemini cosa vuoi cambiare: l’app ti consente di unire immagini, inserendoti accanto al tuo animale domestico, modificare sfondi per simulare una nuova carta da parati o collocarti in qualsiasi luogo del mondo, il tutto senza perdere realismo. Una volta completata l’immagine, potrai anche ricaricarla su Gemini e trasformarla in un video personalizzato.

Editing avanzato per dare vita alla tua creatività

Le nuove funzionalità offrono infinite possibilità di sperimentazione:

Cambi di costume o ambientazione : carica una foto tua o del tuo animale domestico e prova nuovi scenari, outfit o professioni. Puoi persino scoprire come saresti apparso in un’altra epoca, mantenendo sempre intatta la tua identità.

: carica una foto tua o del tuo animale domestico e prova nuovi scenari, outfit o professioni. Puoi persino scoprire come saresti apparso in un’altra epoca, mantenendo sempre intatta la tua identità. Fusione di più immagini : combina due o più foto per creare una scena unica. Ad esempio, puoi unirti al tuo cane in un ritratto ambientato su un campo da basket.

: combina due o più foto per creare una scena unica. Ad esempio, puoi unirti al tuo cane in un ritratto ambientato su un campo da basket. Editing multi-step : Gemini consente di modificare progressivamente le immagini. Puoi partire da una stanza vuota, dipingere le pareti, aggiungere un divano, una libreria e un tavolino, lavorando passo dopo passo senza rovinare gli altri elementi.

: Gemini consente di modificare progressivamente le immagini. Puoi partire da una stanza vuota, dipingere le pareti, aggiungere un divano, una libreria e un tavolino, lavorando passo dopo passo senza rovinare gli altri elementi. Trasferimento di stili e design: applica lo stile di un’immagine a un oggetto in un’altra. Per esempio, puoi prendere la texture dei petali di un fiore e applicarla su un paio di stivali da pioggia, oppure creare un abito con la fantasia delle ali di una farfalla.

Da oggi, tutti gli utenti possono provare queste nuove funzioni di editing avanzato direttamente nell’app Gemini. Per garantire trasparenza e autenticità, ogni immagine creata o modificata include un watermark visibile e un contrassegno digitale invisibile SynthID, così da indicare chiaramente che si tratta di un contenuto generato dall’intelligenza artificiale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.