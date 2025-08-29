Google Pixel 10 contro iPhone 17: l’AI cambia le regole del gioco

Google Pixel 10 vs iPhone 17 - Borsainside.com

Dopo un’interazione frustrante con Siri, Elio Boutros, consulente di filiale per una credit union in Florida, ha deciso di abbandonare il suo iPhone per acquistare il nuovo Google Pixel 10, disponibile nei negozi da giovedì.

La decisione è maturata dopo aver visto all’opera il Gemini AI sullo smartphone Samsung di suo zio: quando quest’ultimo ha chiesto consigli per un dolore alla schiena, l’assistente di Google non solo ha suggerito di consultare un medico, ma ha anche fornito esercizi per rinforzare i muscoli lombari. Provando la stessa domanda con Siri sul suo iPhone 15 Pro Max con Apple Intelligence attiva, Boutros si è ritrovato con un promemoria irrilevante e nessuna risposta utile.

Questo confronto diretto lo ha convinto: passerà ad Android. Poiché il nuovo modello Samsung Ultra non sarà disponibile per diversi mesi, ha scelto il Pixel 10, attratto dalle funzionalità AI di ultima generazione.

Boutros è consapevole che perderà l’interfaccia raffinata dell’iPhone e l’integrazione dell’ecosistema Apple: non potrà trasferire i dati di Apple Health né collegare il suo Apple Watch al nuovo Pixel. Tuttavia, per lui, le limitazioni dell’intelligenza artificiale di Apple sono un problema troppo grande.

“Perdo tutto questo solo per un motivo: l’AI”, ha dichiarato Boutros.

La corsa all’AI nei nuovi smartphone

La scelta di Boutros evidenzia un cambio di priorità nei consumatori. Oggi, chi compra un nuovo smartphone non valuta solo la qualità della fotocamera o la durata della batteria, ma anche le capacità di intelligenza artificiale.

Il Pixel 10 si posiziona come alternativa innovativa agli iPhone grazie a funzionalità non ancora disponibili nel mondo Apple, tra cui:

Traduzione vocale in tempo reale durante le chiamate, mantenendo timbro e inflessioni della propria voce.

durante le chiamate, mantenendo della propria voce. Fotocamera potenziata da Gemini , capace di zoom 100x con recupero intelligente dei dettagli.

, capace di con recupero intelligente dei dettagli. Magic Cue, un assistente AI che fornisce automaticamente le informazioni giuste al momento giusto: ad esempio, se qualcuno chiama per confermare una prenotazione, il Pixel recupera i dati dalle email e li mostra a schermo durante la conversazione.

Secondo il recensore Marques Brownlee, la traduzione vocale “suona sorprendentemente simile alla mia vera voce, ma parla un’altra lingua”.

iPhone 17: Apple rilancia, ma resta indietro sull’AI

Il nuovo iPhone 17 sarà presentato il 9 settembre. Secondo indiscrezioni, sarà più sottile e leggero, potrebbe introdurre una fotocamera frontale migliorata e potrebbe includere la ricarica wireless inversa, utile per alimentare altri dispositivi come AirPods o Apple Watch.

Apple ha introdotto Apple Intelligence lo scorso ottobre, con funzioni come:

Riassunti intelligenti delle notifiche.

Miglioramento della scrittura.

Rimozione di oggetti indesiderati dalle foto.

Integrazione con ChatGPT.

Tuttavia, secondo gli analisti, Apple è in ritardo: molte delle funzionalità promesse, come una Siri più personalizzata e naturale, non sono ancora disponibili.

Alcuni rumor indicano che Apple sarebbe in trattative con Google per integrare Gemini in una versione evoluta di Siri. Ma questo solleverebbe dubbi sulla privacy e potrebbe erodere la storica fedeltà al marchio Apple.

Pixel 10 vs iPhone 17: prezzi e modelli

Il nuovo Pixel 10 arriva in quattro varianti:

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

I prezzi partono da 799 dollari e arrivano fino a 1.799 dollari. Include un design raffinato, tripla fotocamera e compatibilità MagSafe grazie alla tecnologia Qi2: è il primo Android a supportare ufficialmente gli accessori di ricarica wireless di Apple.

L’iPhone 17 dovrebbe partire anch’esso da 799 dollari, ma le funzionalità AI restano ancora incerte.

Pixel 10 riuscirà a convincere gli utenti Apple?

Secondo i dati di Consumer Intelligence Research Partners, l’89% dei possessori di iPhone resta fedele al marchio. Inoltre, solo il 18% degli utenti iPhone arriva da Android, e appena l’11% degli utenti Android ha mai posseduto un iPhone.

Gli esperti ritengono che il Pixel 10 possa attrarre più facilmente utenti Samsung o Motorola che non i fedelissimi Apple. Come sottolinea Josh Lowitz, co-fondatore di CIRP:

“Passare da Android ad Android è molto meno traumatico rispetto al salto tra Android e iOS”.

Al momento, Google ha solo il 3% delle spedizioni di smartphone negli Stati Uniti, contro il 49% di Apple e il 31% di Samsung. Tuttavia, con il Pixel 10 e le sue funzionalità AI avanzate, Big G punta a guadagnare terreno.

Conviene passare al Google Pixel 10?

Se hai un ecosistema Apple completo, con dati salvati su iCloud e più dispositivi collegati, il passaggio a Pixel potrebbe risultare complicato. Ma se le funzioni AI di ultima generazione sono la tua priorità e hai 800 dollari da investire, il Pixel 10 rappresenta un salto tecnologico importante.

