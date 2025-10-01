Google AI Mode - Borsainside.com

Capita a tutti: avere in mente un’idea precisa, un “vibe” da ricreare o un oggetto da acquistare, ma non riuscire a descriverlo con le parole giuste. Con il nuovo aggiornamento di AI Mode su Google Search, ora basta mostrare o descrivere ciò che si cerca per ottenere risultati visivi ricchi e pertinenti, con la possibilità di raffinare la ricerca in modo naturale e intuitivo.

Un nuovo modo di esplorare con le immagini

Da oggi è possibile porre domande in modo conversazionale e ricevere una gamma di risultati visivi, raffinabili passo dopo passo. Se, ad esempio, cerchi ispirazioni di design massimalista per la camera da letto, AI Mode trasformerà la tua idea vaga in una visione concreta, mostrandoti immagini coerenti con lo stile desiderato. Potrai chiedere ulteriori varianti, come “più toni scuri e stampe audaci”, e ogni immagine sarà accompagnata da un link per approfondire.

In più, l’esperienza è multimodale: puoi partire da una foto scattata o caricata, lasciando che l’intelligenza artificiale analizzi dettagli e contesto per fornirti risposte sempre più mirate.

Shopping conversazionale con il Shopping Graph

La nuova modalità AI non è solo per l’ispirazione: è anche un potente strumento di shopping. Invece di perdere tempo tra filtri e categorie, basta descrivere ciò che desideri come se lo spiegassi a un amico. Per esempio, “jeans barrel che non siano troppo larghi” e AI Mode proporrà opzioni acquistabili coerenti con la descrizione. Vuoi aggiungere un dettaglio? Puoi continuare la conversazione con richieste come “più corti alla caviglia”.

Grazie al Google Shopping Graph, che integra oltre 50 miliardi di prodotti aggiornati ogni ora, vengono mostrati articoli da grandi catene e negozi locali, con dettagli su disponibilità, recensioni, varianti di colore e offerte.

La forza della ricerca visiva avanzata

Questa rivoluzione nasce dall’unione della competenza visiva di Google Lens e Image Search con le capacità multimodali di Gemini 2.5. La nuova tecnica di “visual search fan-out” consente a Google di analizzare non solo l’oggetto principale di un’immagine, ma anche dettagli secondari e contesto, eseguendo più query in parallelo per offrire risultati pertinenti e raffinati.

Su mobile, inoltre, sarà possibile fare domande direttamente dentro un’immagine, approfondendo i particolari che catturano l’attenzione.

Disponibilità

Questa nuova esperienza di ricerca visiva viene distribuita in inglese negli Stati Uniti a partire da questa settimana, con l’obiettivo di trasformare il modo in cui esploriamo e acquistiamo online.

