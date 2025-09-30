Grok 4 - Borsainside.com

Le aziende stanno entrando in una nuova fase di adozione dell’intelligenza artificiale, in cui affidabilità, flessibilità e sicurezza non sono più opzionali, ma fondamentali. In questo contesto, Microsoft ha annunciato una collaborazione con xAI per portare Grok 4, il modello più avanzato sviluppato dal team di Elon Musk, all’interno di Azure AI Foundry.

Grok 4: ragionamento avanzato e contesto esteso

Secondo Microsoft, Grok 4 rappresenta un salto significativo rispetto alle versioni precedenti grazie a:

Contesto di 128.000 token , che permette di gestire testi lunghissimi come documenti aziendali, repository di codice o intere pubblicazioni senza perdere dettagli.

, che permette di gestire testi lunghissimi come documenti aziendali, repository di codice o intere pubblicazioni senza perdere dettagli. Ragionamento “first principles” , con un approccio che simula il metodo scientifico, utile per analisi complesse, ricerca e tutoraggio.

, con un approccio che simula il metodo scientifico, utile per analisi complesse, ricerca e tutoraggio. Integrazione di dati in tempo reale, grazie alla possibilità di collegarsi a fonti esterne e aggiornate, trasformandosi in un vero assistente di ricerca.

Un aspetto chiave è la capacità di Grok 4 di “pensare” passo dopo passo, affrontando logica, matematica e scienze con un livello di coerenza superiore rispetto a molti modelli concorrenti.

Sicurezza e responsabilità al centro

Il modello è stato sottoposto a un ciclo di test e valutazioni secondo i principi di Responsible AI, con l’integrazione di Azure AI Content Safety attiva di default. Questo garantisce che le risposte siano filtrate e monitorate, rendendo il sistema più adatto a un utilizzo in contesti aziendali e regolamentati.

Modelli complementari disponibili

Oltre a Grok 4, Azure AI Foundry offre anche altre varianti ottimizzate per compiti specifici:

Grok 4 Fast Reasoning – ottimizzato per logica e problem solving.

– ottimizzato per logica e problem solving. Grok 4 Fast Non-Reasoning – pensato per sintesi e classificazioni rapide.

– pensato per sintesi e classificazioni rapide. Grok Code Fast 1 – specializzato in generazione e debugging di codice.

Queste versioni privilegiano la velocità, adattandosi ad applicazioni diverse a seconda delle necessità operative.

Prezzi e disponibilità

Il costo su Azure AI Foundry parte da:

Input : 5,5 dollari per milione di token

: 5,5 dollari per milione di token Output: 27,5 dollari per milione di token

Gli sviluppatori e le imprese possono già provare Grok 4 visitando il portale ai.azure.com.

Un passo strategico per il futuro dell’IA

Con Grok 4, Azure AI Foundry mette a disposizione delle aziende un modello in grado di combinare ragionamento di frontiera, memoria contestuale e sicurezza integrata, elementi cruciali per l’adozione su larga scala. Non un sistema “installa e dimentica”, ma una piattaforma da utilizzare responsabilmente, affiancando i controlli interni aziendali ai meccanismi di sicurezza già inclusi.

