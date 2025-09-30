Le aziende stanno entrando in una nuova fase di adozione dell’intelligenza artificiale, in cui affidabilità, flessibilità e sicurezza non sono più opzionali, ma fondamentali. In questo contesto, Microsoft ha annunciato una collaborazione con xAI per portare Grok 4, il modello più avanzato sviluppato dal team di Elon Musk, all’interno di Azure AI Foundry.
Grok 4: ragionamento avanzato e contesto esteso
Secondo Microsoft, Grok 4 rappresenta un salto significativo rispetto alle versioni precedenti grazie a:
- Contesto di 128.000 token, che permette di gestire testi lunghissimi come documenti aziendali, repository di codice o intere pubblicazioni senza perdere dettagli.
- Ragionamento “first principles”, con un approccio che simula il metodo scientifico, utile per analisi complesse, ricerca e tutoraggio.
- Integrazione di dati in tempo reale, grazie alla possibilità di collegarsi a fonti esterne e aggiornate, trasformandosi in un vero assistente di ricerca.
Un aspetto chiave è la capacità di Grok 4 di “pensare” passo dopo passo, affrontando logica, matematica e scienze con un livello di coerenza superiore rispetto a molti modelli concorrenti.
Sicurezza e responsabilità al centro
Il modello è stato sottoposto a un ciclo di test e valutazioni secondo i principi di Responsible AI, con l’integrazione di Azure AI Content Safety attiva di default. Questo garantisce che le risposte siano filtrate e monitorate, rendendo il sistema più adatto a un utilizzo in contesti aziendali e regolamentati.
Modelli complementari disponibili
Oltre a Grok 4, Azure AI Foundry offre anche altre varianti ottimizzate per compiti specifici:
- Grok 4 Fast Reasoning – ottimizzato per logica e problem solving.
- Grok 4 Fast Non-Reasoning – pensato per sintesi e classificazioni rapide.
- Grok Code Fast 1 – specializzato in generazione e debugging di codice.
Queste versioni privilegiano la velocità, adattandosi ad applicazioni diverse a seconda delle necessità operative.
Prezzi e disponibilità
Il costo su Azure AI Foundry parte da:
- Input: 5,5 dollari per milione di token
- Output: 27,5 dollari per milione di token
Gli sviluppatori e le imprese possono già provare Grok 4 visitando il portale ai.azure.com.
Un passo strategico per il futuro dell’IA
Con Grok 4, Azure AI Foundry mette a disposizione delle aziende un modello in grado di combinare ragionamento di frontiera, memoria contestuale e sicurezza integrata, elementi cruciali per l’adozione su larga scala. Non un sistema “installa e dimentica”, ma una piattaforma da utilizzare responsabilmente, affiancando i controlli interni aziendali ai meccanismi di sicurezza già inclusi.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Unisciti al nostro canale Telegram! 🚀
Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹
- Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti
- Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
- Fai trading 7 giorni su 7
74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider