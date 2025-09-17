Cina microchip - BorsaInside.com

La Cina alza il livello dello scontro tecnologico con gli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Cyberspace Administration of China (CAC) ha imposto alle principali aziende del settore digitale, tra cui ByteDance e Alibaba, di sospendere l’acquisto di chip per l’intelligenza artificiale prodotti da Nvidia e di annullare gli ordini già effettuati. Una decisione che segna un passo decisivo nella strategia di indipendenza tecnologica perseguita da Pechino.

Le aziende cinesi dovranno quindi interrompere i test e bloccare le forniture dell’RTX Pro 6000D, la versione creata da Nvidia appositamente per il mercato cinese. Lo stop non è solo un segnale politico, ma rientra in un piano più ampio: ridurre la dipendenza dai colossi americani e stimolare la crescita dell’industria nazionale dei semiconduttori, considerata cruciale per il futuro dell’intelligenza artificiale.

Già il mese scorso, sottolinea il Financial Times, i principali produttori cinesi di chip hanno delineato un piano ambizioso: triplicare entro il prossimo anno la produzione domestica di processori AI, così da garantire un’offerta sufficiente a coprire la domanda interna senza dover ricorrere ai prodotti Nvidia. Un analista del settore, citato dal quotidiano, ha dichiarato che la convinzione diffusa tra le aziende è che la Cina sarà presto in grado di sostenere le proprie necessità senza l’appoggio dei fornitori americani.

La mossa di Pechino si inserisce nella più ampia sfida geopolitica tra Cina e Stati Uniti, che non riguarda solo i chip, ma l’intero dominio dell’intelligenza artificiale, campo destinato a determinare gli equilibri economici e tecnologici dei prossimi decenni.

