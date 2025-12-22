Mercati asiatici in rialzo, ma la Cina rimane cauta - BorsaInside.com

I prediction market stanno vivendo una trasformazione profonda e strutturale. Quelli che fino a pochi anni fa venivano percepiti come strumenti di nicchia o semplici scommesse sugli eventi futuri stanno rapidamente evolvendo in una nuova componente dell’infrastruttura finanziaria globale. I numeri raccontano meglio di qualsiasi definizione questo cambio di paradigma: il volume mensile di scambi è passato da meno di 100 milioni di dollari a inizio 2024 a oltre 13 miliardi di dollari alla fine del 2025, segnando una crescita superiore a 100 volte in meno di due anni.

Questa espansione non è solo quantitativa, ma soprattutto qualitativa. I prediction market non vivono più ai margini del sistema, ma vengono integrati direttamente in exchange, wallet crypto e media finanziari, assumendo il ruolo di fonte di dati probabilistici in tempo reale.

Integrazione nei grandi ecosistemi finanziari

Il segnale più chiaro del cambiamento arriva dalle integrazioni strategiche. A dicembre, Coinbase ha annunciato l’integrazione dei prediction market tramite una partnership con Kalshi, mentre Robinhood li ha definiti la sua linea di prodotto a crescita più rapida.

Anche i wallet stanno giocando un ruolo centrale. Phantom ha portato i prediction market a oltre 20 milioni di utenti, integrando prezzi live, notifiche di settlement e funzioni social direttamente nell’interfaccia del wallet. Sul fronte mediatico, CNBC ha annunciato una partnership con Kalshi, iniziando a mostrare le probabilità di mercato accanto ai tradizionali indicatori economici.

Il risultato è un cambio di funzione: la probabilità stessa diventa un layer informativo, consultabile come oggi lo sono azioni, obbligazioni o materie prime.

Da scommessa a strumento finanziario regolamentato

Un passaggio chiave è arrivato nel settembre 2024, quando Kalshi ha ottenuto una vittoria legale che ha chiarito come gli event contracts su esiti politici non rientrino nella definizione di gioco d’azzardo secondo la legge federale statunitense. Questo ha aperto la strada a un riconoscimento istituzionale e a partnership con operatori tradizionali.

Secondo Carl Kennedy, partner dello studio Katten Muchin Rosenman, questi strumenti operano ormai sotto lo stesso quadro normativo dei derivati tradizionali, con l’obiettivo di integrare e non sostituire i meccanismi classici di gestione del rischio.

Prediction market come copertura dell’incertezza

Con volumi mensili nell’ordine delle decine di miliardi, i prediction market stanno trovando una nuova funzione come strumenti di copertura. Investitori istituzionali e operatori professionali li utilizzano per gestire rischio politico, normativo e narrativo, aspetti difficilmente isolabili con azioni o obbligazioni.

A differenza dei mercati tradizionali, dove il prezzo riflette una combinazione di fattori macro, liquidità ed utili, i prediction market isolano una singola domanda. Jason Blackwell, chief investment strategist di Focus Partners Wealth, sottolinea come questi strumenti permettano di separare l’impatto di una decisione politica dal rumore di fondo dei mercati finanziari.

Gli esempi pratici non mancano. Un investitore può acquistare contratti che pagano in caso di escalation di un conflitto commerciale per compensare potenziali perdite azionarie. Aziende energetiche possono coprirsi contro la volatilità del prezzo del gas naturale attraverso contratti legati a eventi geopolitici specifici.

Informazione che anticipa le notizie

Uno degli aspetti più dirompenti dei prediction market è la velocità di assimilazione delle informazioni. Durante le elezioni statunitensi del 2024, le probabilità di mercato hanno reagito ai primi dati di voto in Georgia e Nevada con ore di anticipo rispetto ai media tradizionali.

Questa capacità ha spinto testate e analisti a usare piattaforme come Polymarket come termometro delle aspettative collettive, affiancando sondaggi e modelli statistici. Quando le probabilità sono pubbliche e liquide, il racconto degli eventi non può più ignorarle.

Secondo Craig O’Sullivan, chairman digital assets della Hedge Fund Association, la forza dei prediction market sta nel fatto che ogni previsione ha un costo finanziario immediato, rendendo le probabilità più affidabili rispetto a semplici opinioni o analisi statiche.

Incertezza, AI e dati probabilistici

La crescita dei prediction market è fortemente correlata ai cicli di incertezza. Elezioni, decisioni sui tassi di interesse, conflitti geopolitici e regolamentazione dell’intelligenza artificiale generano una domanda costante di aspettative misurabili.

Questi mercati producono inoltre dati probabilistici strutturati, sempre più preziosi anche per i modelli di intelligenza artificiale. Sistemi di previsione probabilistica come GenCast hanno dimostrato maggiore efficacia rispetto ai modelli deterministici, creando un circolo virtuoso: l’AI influenza le aspettative di mercato e i mercati forniscono dati di addestramento all’AI.

Verso un nuovo standard finanziario

La convergenza tra distribuzione capillare, chiarezza regolamentare e adozione istituzionale indica che i prediction market stanno superando la fase sperimentale. Come sottolineato da Kevin de Patoul, CEO di Keyrock, questi strumenti sono già utilizzati in modo concreto e, con un adeguato quadro normativo, sono destinati a diventare parte integrante dei toolkit di gestione del rischio.

In questo contesto, i prediction market non stanno semplicemente crescendo: stanno ridefinendo il modo in cui il mercato prezza l’incertezza, trasformando la probabilità da concetto astratto a asset informativo fondamentale.

