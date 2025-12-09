Borsa Usa: occhi puntati sulle azioni Nvidia in vista della trimestrale - BorsaInside.com

Alla chiusura del 2025, la finanza pubblica entra in un periodo di trasformazione intensa. Mentre l’intelligenza artificiale potenzia e allo stesso tempo sconvolge i modelli di gestione, chi opera nella macchina amministrativa non può più limitarsi a sopravvivere o a ragionare sul breve periodo. La vera competenza sarà guardare avanti, reinventarsi, guidare il cambiamento e accettare che la staticità equivale a obsolescenza.

La sfida più nota è quella della sostenibilità fiscale: troppe amministrazioni rimandano le difficoltà al futuro, scaricandole su chi verrà dopo. Un serio percorso di previsione finanziaria a cinque anni, una pianificazione degli investimenti più organica e strategie di debito intelligenti diventano indispensabili per evitare crisi improvvise. A ciò si aggiunge la necessità di ricostruire le riserve di bilancio, spesso consumate negli anni, e affrontare finalmente nodi strutturali come pensioni e OPEB, un debito sociale ormai prossimo ai 2.000 miliardi di dollari che non può più essere rinviato.

Anche servizi essenziali come acqua ed energia richiederanno un nuovo protagonismo dei CFO pubblici: con domanda in crescita, infrastrutture obsolete e l’impatto dei data center alimentati dall’intelligenza artificiale, la pianificazione finanziaria sarà al centro delle strategie di resilienza urbana.

L’intelligenza artificiale come alleata e minaccia

L’ondata tecnologica non è teorica: l’AI ridisegnerà processi, ruoli e forza lavoro. Prima potenzierà gli uffici, poi inevitabilmente sostituirà mansioni, proprio come Word e i sistemi telefonici fecero con dattilografi e segretarie. Nel giro di pochi anni il settore pubblico rischia un’ondata di sostituzione della forza lavoro, dal livello amministrativo fino a ruoli operativi supportati da robotica e sistemi autonomi.

I CFO dovranno capire queste tecnologie, introdurle nei dipartimenti, ridefinire organici e costi e farlo in contesti dove incentivi a ridurre personale sono quasi nulli e le resistenze culturali e sindacali saranno forti.

La gestione politica del cambiamento

Nel pubblico, l’istinto dominante è migliorare i servizi ma evitare tagli. Eppure, la pressione dei cittadini e delle associazioni fiscali renderà l’efficienza obbligatoria, non opzionale. I leader finanziari dovranno convincere manager e politici che il ridimensionamento della manodopera digitale non è una minaccia ma un destino inevitabile, e preparare le strutture a gestirlo senza conflitti distruttivi.

Leadership, resilienza e nuove competenze

Il futuro richiede non solo tecnicismo, ma competenze emotive, comunicative e strategiche. La figura del CFO, spesso vista come chi porta brutte notizie, dovrà evolversi in facilitatore del cambiamento, tutor tecnologico e mediatore sociale.

Per sopravvivere alla pressione saranno necessari reti professionali solide, formazione continua sull’uso dell’AI, supporto psicologico e organizzativo contro burnout e conflitti, e sviluppo di consapevolezza e autodisciplina. Paradossalmente, la stessa AI potrebbe diventare strumento di coaching e supporto emotivo, capace di migliorare l’autoconsapevolezza e la gestione dello stress.

