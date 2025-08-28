Iliad - BorsaInside.com

Il Gruppo Iliad ha presentato i risultati del primo semestre 2025, confermando un andamento positivo e una solida crescita nonostante un mercato europeo delle telecomunicazioni sempre più competitivo. Il fatturato complessivo ha raggiunto 5,09 miliardi di euro, in aumento del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, grazie soprattutto alla crescita dei ricavi da servizi, che segnano un +4,3%.

L’EBITDAaL è salito del 10% toccando quota 2,05 miliardi di euro, portando il margine operativo al 40,2%, un dato che conferma l’efficienza del modello di business. Ancora più rilevante è l’utile netto, che raggiunge 700 milioni di euro rispetto ai 251 milioni dello scorso anno: un risultato favorito anche dalla plusvalenza derivante dalla cessione parziale di OpCore.

Sul fronte della liquidità, Iliad ha registrato un forte incremento del flusso di cassa operativo libero, pari a 1,17 miliardi di euro (+20%). L’Italia ha avuto un ruolo decisivo, con un OFCF mobile in crescita del 73% a 91 milioni di euro. Il flusso di cassa libero per gli azionisti si attesta a 942 milioni di euro, rafforzando ulteriormente la solidità finanziaria del gruppo.

Italia traina la crescita del gruppo

Tra i mercati chiave, l’Italia è la vera protagonista del semestre: i ricavi sono saliti del 9,2% a 603 milioni di euro. Iliad ha conquistato 505.000 nuovi abbonati mobili e 72.000 nuovi clienti fibra nei primi sei mesi dell’anno, confermando il suo ruolo di operatore in forte espansione.

Francia e Polonia crescono in uno scenario competitivo

In Francia, mercato principale per Iliad, i ricavi sono aumentati del 2,4% raggiungendo 3,27 miliardi di euro, mantenendo stabile la base clienti nonostante la pressione dei concorrenti.

In Polonia, invece, il gruppo ha registrato un incremento del 4,6% a 1,21 miliardi di euro, trainato dalla crescita nel mobile e dalle nuove attivazioni nella banda larga.

Debito in calo e investimenti sul futuro digitale

Grazie ai risultati finanziari, Iliad ha ridotto il debito netto a 9,43 miliardi di euro, portando il rapporto di leva finanziaria a 2,3x rispetto al 2,7x di fine 2024. Questa maggiore solidità permette al gruppo di investire con decisione nelle infrastrutture del futuro.

L’amministratore delegato Thomas Reynaud ha sottolineato che “in un mercato maturo e altamente competitivo, Iliad è l’unico operatore europeo capace di mantenere un ritmo di crescita così robusto”. Ha inoltre evidenziato come le performance ottenute consentano di proseguire con investimenti mirati nei pilastri della sovranità digitale europea, puntando su cloud, intelligenza artificiale e connettività di nuova generazione.

