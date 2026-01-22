ING Italia entra con decisione nel segmento dei lavoratori autonomi con il lancio di Arancio Business 4+4, un pacchetto bancario pensato specificamente per rispondere alle esigenze quotidiane di liberi professionisti e ditte individuali.

In un mercato sempre più competitivo, la banca punta su digitalizzazione e convenienza per conquistare una platea di clienti che cerca soluzioni pratiche e trasparenti. Ma come funziona?

Un’offerta completa e digitale

Arancio Business si presenta come un pacchetto bancario completamente digitale che include tutto ciò che serve per gestire l’attività professionale:

conto corrente aziendale

conto deposito non vincolato

carta di debito business Mastercard

tecnologia softPos installabile su fino a cinque dispositivi (tablet e smartphone)

protezione contro gli attacchi informatici, un elemento particolarmente rilevante in un’epoca in cui le minacce digitali sono in costante aumento e i lavoratori autonomi rappresentano spesso un bersaglio vulnerabile.

Anche la soluzione softPos merita un’attenzione particolare. La tecnologia permette ai professionisti e ai piccoli imprenditori di trasformare i propri dispositivi mobili in veri e propri terminali per l’accettazione di pagamenti con carta, eliminando la necessità di hardware dedicato e costoso. La possibilità di installare l’applicazione su fino a cinque dispositivi offre una flessibilità notevole per chi lavora in mobilità o gestisce più punti operativi.

Il modello tariffario: trasparenza e convenienza

Uno degli aspetti più interessanti dell’offerta è il modello tariffario adottato. Il conto è gratuito per i primi sei mesi, un periodo che permette ai clienti di testare appieno i servizi senza impegni economici. Successivamente, ING applica automaticamente la tariffa più vantaggiosa in base all’effettivo utilizzo del conto. Un approccio che rappresenta un cambio di paradigma rispetto ai tradizionali conti business, spesso caratterizzati da costi fissi elevati indipendentemente dall’utilizzo effettivo.

La trasparenza tariffaria è un elemento cruciale per i lavoratori autonomi, che devono pianificare attentamente ogni spesa. Il sistema di ING elimina il rischio di pagare per servizi non utilizzati e garantisce che i costi siano sempre proporzionati alle reali necessità del cliente.

La promozione 4+4: doppio vantaggio

La denominazione “4+4” dell’offerta deriva da una promozione particolarmente allettante riservata a chi apre il conto entro il 21 marzo 2026. I nuovi clienti potranno infatti beneficiare di un doppio vantaggio: il 4% annuo lordo per sei mesi sulle somme depositate su Extra Money Arancio Business (il conto deposito dinamico e non vincolato collegato al conto corrente) e il 4% di cashback sugli acquisti effettuati con la carta di debito Mastercard Business.

Il primo “4” rappresenta quindi un’opportunità interessante per valorizzare la liquidità aziendale. In un contesto di tassi di interesse che hanno visto significativi rialzi negli ultimi anni, offrire il 4% su un conto deposito non vincolato significa dare ai professionisti la possibilità di far fruttare le proprie riserve di cassa senza rinunciare alla disponibilità immediata delle somme.

Il secondo “4”, il cashback sugli acquisti, trasforma ogni spesa effettuata con la carta business in un piccolo risparmio. Per chi utilizza la carta per acquisti professionali quotidiani, l’accumulo del 4% di cashback può tradursi in un ritorno economico significativo nell’arco di sei mesi.

Un mercato in evoluzione

Il lancio di Arancio Business 4+4 si inserisce in un contesto di profonda trasformazione del banking per le partite IVA. I lavoratori autonomi rappresentano una quota crescente del tessuto economico italiano e le loro esigenze sono sempre più sofisticate. Cercano soluzioni bancarie che combinino semplicità d’uso, costi contenuti e strumenti digitali avanzati.

Le banche tradizionali hanno spesso trattato questo segmento con offerte standardizzate, poco flessibili e relativamente costose. ING, forte della sua esperienza nel banking digitale per privati, applica ora la stessa filosofia al mondo business: eliminare le complessità, ridurre i costi e offrire un’esperienza utente fluida e moderna.

Arancio Business 4+4 è dunque una proposta interessante per liberi professionisti e ditte individuali alla ricerca di una soluzione bancaria completa, trasparente e vantaggiosa. La combinazione di servizi digitali avanzati, tariffa variabile basata sull’utilizzo effettivo e promozione 4+4 rende l’offerta competitiva nel panorama attuale. Resta da vedere come il mercato risponderà e se questa proposta riuscirà a convincere i lavoratori autonomi a considerare ING come partner bancario di riferimento per la propria attività professionale.

