iOS 26 - Borsainside.com

Il rilascio di iOS 26 avrebbe dovuto rappresentare un nuovo passo avanti per gli utenti iPhone grazie al design Liquid Glass, ma la realtà è stata diversa. Molti hanno segnalato batteria che si scarica rapidamente, problemi di connessione WiFi e vari bug di stabilità, rendendo l’esperienza meno fluida di quanto ci si aspettasse.

Addio al downgrade verso iOS 18.6.2

Apple concede di solito una finestra di circa una settimana per tornare alla versione precedente del sistema operativo, ma questa opzione è stata chiusa. Dopo i primi giorni dal lancio, iOS 18.6.2 non è più firmato dai server Apple: ciò significa che non esiste alcuna possibilità di installarlo nuovamente, anche se si dispone del file IPSW.

Molti utenti hanno sperato di poter almeno effettuare il downgrade a iOS 18.7, ma anche qui arriva la conferma negativa. Pur essendo stato reso disponibile al pubblico, Apple non ha rilasciato un file IPSW compatibile come target di downgrade da iOS 26. Senza il file firmware autorizzato dai server, il ritorno a questa versione rimane tecnicamente impossibile.

Con il downgrade ormai fuori discussione, resta solo da attendere il prossimo aggiornamento. Apple ha già distribuito iOS 26.1 beta 1 agli sviluppatori, e la release pubblica è prevista per ottobre. Questa nuova versione dovrebbe includere ottimizzazioni, correzioni ai problemi di autonomia e miglioramenti alla stabilità, offrendo finalmente l’esperienza che gli utenti si aspettavano.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.