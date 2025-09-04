iPhone 17 - Borsainside.com

Con la presentazione ufficiale della linea iPhone 17 prevista per la prossima settimana, cresce l’attesa tra appassionati e analisti. Tuttavia, a sorprendere non sono solo le novità tecnologiche: secondo un nuovo rapporto di JPMorgan, contrariamente alle previsioni iniziali, i prezzi dei nuovi modelli potrebbero rimanere sostanzialmente invariati rispetto agli attuali iPhone 16, con poche eccezioni. Una notizia che potrebbe favorire un’accoglienza positiva sul mercato, soprattutto considerando l’arrivo di funzionalità innovative e di un nuovissimo modello ultra-sottile.

Prezzi in linea con gli iPhone 16, con un’unica eccezione

Secondo le ultime informazioni, il modello base di iPhone 17 partirà da 799 dollari, lo stesso prezzo dell’attuale generazione. Anche il nuovo iPhone 17 Air dovrebbe mantenere un prezzo simile all’attuale iPhone 16 Plus, con un costo previsto tra 899 e 949 dollari: un possibile aumento massimo di 50 dollari.

La differenza principale riguarderebbe la versione iPhone 17 Pro: il modello più piccolo potrebbe infatti subire un aumento di 100 dollari, ma in cambio offrirebbe il doppio dello spazio di archiviazione di base, passando a 256 GB. Al contrario, il top di gamma iPhone 17 Pro Max manterrebbe il prezzo invariato a 1.199 dollari, una buona notizia per chi punta al modello più richiesto.

Apple assorbirà parte dei costi

L’analisi di JPMorgan suggerisce che Apple sarebbe pronta ad assorbire parte dei costi di produzione e delle tariffe d’importazione imposte dall’amministrazione Trump, così da evitare rincari significativi per i clienti. Di fatto, solo l’iPhone 17 Pro registrerebbe un aumento, ma con un miglioramento tangibile del valore offerto, seguendo una strategia simile a quella adottata con l’iPhone 16 Pro Max nel 2024.

Evento Apple il 9 settembre

La presentazione ufficiale della linea iPhone 17 è attesa per il 9 settembre durante l’evento “Awe Dropping” di Apple, dove verranno annunciati anche i nuovi Apple Watch e AirPods. Le aspettative sono alte, sia per le novità hardware che per le ottimizzazioni interne, come la nuova soluzione termica dei modelli Pro che promette prestazioni migliori, luminosità del display più stabile e autonomia superiore.

Tutto lascia presagire che, nonostante le pressioni sui costi, Apple abbia scelto di puntare su un equilibrio tra innovazione e accessibilità. Con i prezzi sostanzialmente invariati e l’arrivo di nuove caratteristiche di rilievo, la serie iPhone 17 potrebbe replicare – o addirittura superare – il successo della generazione precedente.

