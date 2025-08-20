Ithaca energy - BorsaInside.com

Ithaca Energy (LON: ITH) ha chiuso il primo semestre 2025 con risultati straordinari, registrando un’impennata degli utili e una produzione più che raddoppiata rispetto all’anno precedente. Questi numeri record hanno spinto il gruppo, attivo nel settore del petrolio e gas nel Mare del Nord, a rivedere al rialzo le previsioni per l’intero esercizio.

Nel periodo gennaio-giugno 2025, la società ha raggiunto una produzione media di 123,6 kboe/d, più del doppio rispetto ai 53 kboe/d dello stesso periodo del 2024. La crescita è stata accompagnata da un EBITDAX rettificato superiore a 1,1 miliardi di dollari, in forte aumento rispetto ai 533 milioni di dollari registrati l’anno precedente. Parallelamente, i costi operativi unitari sono scesi a 17,5 dollari per barile equivalente contro i 27,3 dollari del 2024, confermando un controllo rigoroso delle spese e una migliore efficienza produttiva.

Al 30 giugno, Ithaca Energy presenta una posizione finanziaria solida, con oltre 1,2 miliardi di dollari di liquidità disponibile e un rapporto di leva pro forma di 0,32x, dato che conferma la stabilità patrimoniale della società.

Sul fronte dei rendimenti per gli azionisti, l’azienda conferma la sua strategia di remunerazione: dopo aver dichiarato un dividendo intermedio di 167 milioni di dollari, è previsto un secondo pagamento di 133 milioni entro dicembre, con l’obiettivo di distribuire complessivamente 500 milioni di dollari nel corso del 2025.

Grazie a questi risultati, Ithaca ha rivisto le stime per l’intero anno:

Produzione attesa : tra 119 e 125 kboe/d , rispetto alla precedente forchetta di 109-119 kboe/d

: tra , rispetto alla precedente forchetta di Costi operativi netti previsti : 790-840 milioni di dollari (pari a 17-19 dollari/boe ), in calo rispetto alle stime iniziali

: (pari a ), in calo rispetto alle stime iniziali Capex in crescita: leggero aumento degli investimenti in conto capitale per compensare l’effetto cambio, sostenere l’attività extra sui pozzi dell’Area J e accelerare i lavori sul progetto Rosebank, inclusa la realizzazione dell’FPSO.

Il presidente esecutivo Yaniv Friedman ha commentato:

“I risultati del primo semestre dimostrano la forza e la resilienza del nostro business. Con una produzione più che raddoppiata e un EBITDAX oltre 1,1 miliardi di dollari, stiamo portando avanti con successo la nostra strategia basata su investimenti disciplinati ed eccellenza operativa.”

In sintesi, Ithaca Energy conferma la sua posizione di protagonista nel settore oil & gas del Mare del Nord, rafforzando le prospettive di crescita e consolidando la fiducia degli investitori in vista della seconda metà dell’anno.

