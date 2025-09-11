scritta Valentino sull'entrata di un punto vendita
Valentino - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Il gruppo francese Kering, gigante mondiale del lusso proprietario di marchi come Gucci, Bottega Veneta e Saint Laurent, ha deciso di posticipare l’acquisizione completa di Valentino. Si tratta della prima decisione strategica presa da Luca De Meo, nuovo amministratore delegato del colosso, che punta a rivedere i piani di espansione in un contesto di mercato più complesso del previsto.

Nel 2023, Kering aveva acquistato il 30% della maison Valentino per 1,7 miliardi di euro, con un accordo che prevedeva il controllo totale tra il 2026 e il 2028. Per rilevare il restante 70%, l’esborso stimato si aggirava intorno ai 4 miliardi di euro.

Tuttavia, le performance del brand italiano, di proprietà del fondo qatariota Mayhoola, non hanno rispettato le aspettative, complici anche le difficoltà che l’intero settore moda e lusso sta affrontando a livello globale. In queste condizioni, le tempistiche originarie avrebbero potuto penalizzare entrambe le parti.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il nuovo accordo tra Kering e Mayhoola
Il nuovo patto, firmato ieri, ridisegna la roadmap dell’operazione. Mayhoola potrà richiedere la cessione del restante 70% di Valentino a partire dal 2028, mentre Kering avrà la possibilità di farlo dal 2029.

La scelta è stata definita “consensuale” e riflette la volontà di concedere più tempo per consolidare il rilancio della maison sotto la guida del nuovo amministratore delegato Riccardo Bellini e del direttore creativo Alessandro Michele, entrambi impegnati a ridefinire l’identità e la strategia di crescita del brand.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Una partnership strategica che resta solida
Nonostante il rinvio, Kering e Mayhoola hanno ribadito la volontà di rafforzare la loro collaborazione. L’obiettivo comune rimane quello di sostenere lo sviluppo di Valentino come player di riferimento nel settore del lusso internazionale, in un contesto caratterizzato da sfide crescenti e cambiamenti profondi nelle abitudini di consumo.

Questa mossa conferma un cambio di passo nella strategia di Kering: il gruppo punta a ottimizzare gli investimenti, rilanciare i propri marchi storici e, solo successivamente, completare l’integrazione di Valentino, evitando di compromettere la solidità finanziaria nel breve termine.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
5/5 (2187)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.7/5 (1306)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
3.7/5 (1833)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.6/5 (2392)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
IQ Option IQ Option
3.7/5 (983)
- Regulated CySEC License 247/14
Conto di pratica
Fineco Fineco
4.7/5 (1283)
- N.1 in Italia
Scopri di più
Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani