Valentino - BorsaInside.com

Il gruppo francese Kering, gigante mondiale del lusso proprietario di marchi come Gucci, Bottega Veneta e Saint Laurent, ha deciso di posticipare l’acquisizione completa di Valentino. Si tratta della prima decisione strategica presa da Luca De Meo, nuovo amministratore delegato del colosso, che punta a rivedere i piani di espansione in un contesto di mercato più complesso del previsto.

Nel 2023, Kering aveva acquistato il 30% della maison Valentino per 1,7 miliardi di euro, con un accordo che prevedeva il controllo totale tra il 2026 e il 2028. Per rilevare il restante 70%, l’esborso stimato si aggirava intorno ai 4 miliardi di euro.

Tuttavia, le performance del brand italiano, di proprietà del fondo qatariota Mayhoola, non hanno rispettato le aspettative, complici anche le difficoltà che l’intero settore moda e lusso sta affrontando a livello globale. In queste condizioni, le tempistiche originarie avrebbero potuto penalizzare entrambe le parti.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il nuovo accordo tra Kering e Mayhoola

Il nuovo patto, firmato ieri, ridisegna la roadmap dell’operazione. Mayhoola potrà richiedere la cessione del restante 70% di Valentino a partire dal 2028, mentre Kering avrà la possibilità di farlo dal 2029.

La scelta è stata definita “consensuale” e riflette la volontà di concedere più tempo per consolidare il rilancio della maison sotto la guida del nuovo amministratore delegato Riccardo Bellini e del direttore creativo Alessandro Michele, entrambi impegnati a ridefinire l’identità e la strategia di crescita del brand.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Una partnership strategica che resta solida

Nonostante il rinvio, Kering e Mayhoola hanno ribadito la volontà di rafforzare la loro collaborazione. L’obiettivo comune rimane quello di sostenere lo sviluppo di Valentino come player di riferimento nel settore del lusso internazionale, in un contesto caratterizzato da sfide crescenti e cambiamenti profondi nelle abitudini di consumo.

Questa mossa conferma un cambio di passo nella strategia di Kering: il gruppo punta a ottimizzare gli investimenti, rilanciare i propri marchi storici e, solo successivamente, completare l’integrazione di Valentino, evitando di compromettere la solidità finanziaria nel breve termine.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 5/5 (2187) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.7/5 (1306) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 3.7/5 (1833) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.6/5 (2392) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 3.7/5 (983) ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 4.7/5 (1283) ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più Attenzione: Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.