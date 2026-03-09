Non è un lunedì mattina come gli altri. Per chi osserva i terminali finanziari, il colore rosso che sta travolgendo i listini asiatici non è solo una correzione tecnica: è il segnale che il mercato ha smesso di sperare in una soluzione diplomatica rapida in Medio Oriente. Mentre il caffè si fredda sulle scrivanie dei trader, il West Texas Intermediate (WTI) ha squarciato il muro dei 119 dollari al barile, portando con sé l’odore acre della stagflazione.

Lo Stretto di Hormuz: il “collo di bottiglia” che tiene il mondo col fiato sospeso

Il cuore del problema ha un nome geografico preciso: lo Stretto di Hormuz. Con le petroliere bloccate da due settimane in quello che è il passaggio più vitale per l’oro nero mondiale, l’offerta globale sta letteralmente evaporando.

L’attacco israeliano ai depositi di Teheran e la risposta iraniana contro gli impianti di desalinizzazione in Bahrein hanno trasformato una crisi regionale in uno shock energetico sistemico. La nomina di Mojtaba Khamenei come nuovo Leader Supremo, dopo l’uccisione del padre, aggiunge un carico di incertezza politica che i mercati odiano profondamente: non sappiamo ancora se il nuovo corso sarà di resistenza a oltranza o di arroccamento.

Tokyo crolla, l’ombra della stagflazione si allunga sull’Occidente

La reazione a catena è stata immediata. Tokyo ha perso il 5%, trascinata giù dalla dipendenza energetica del Giappone, mentre Seoul ha fatto persino peggio. Ma il vero timore non è solo il prezzo alla pompa di benzina. Il problema è la Federal Reserve.

Fino a venerdì, gli investitori scommettevano su un taglio dei tassi d’interesse per sostenere un’economia americana che inizia a mostrare i primi segni di stanchezza (il dato sull’occupazione è stato una doccia fredda). Ora, con il petrolio che corre verso i massimi storici del 2008 (quando toccò i 145$), la Fed si trova in trappola:

Se taglia i tassi, rischia di alimentare un’inflazione energetica fuori controllo. Se non li taglia, rischia di mandare l’economia in recessione.

È lo scenario da incubo chiamato stagflazione: prezzi che salgono e crescita che si ferma.

La mossa disperata del G7

In queste ore frenetiche, si rincorrono le voci di un intervento d’emergenza del G7. L’idea è quella di inondare il mercato con le riserve strategiche coordinate dall’AIE (Agenzia Internazionale dell’Energia). È una mossa che ha funzionato in passato per calmierare i prezzi nel breve termine – e infatti il greggio è tornato temporaneamente verso l’area dei 105-108 dollari – ma è un cerotto su una ferita profonda. Finché le petroliere non ricominceranno a solcare Hormuz in sicurezza, ogni ribasso rischia di essere solo una breve pausa prima di un nuovo strappo verso l’alto.

Cosa aspettarsi ora?

Le parole di Donald Trump, che promette un calo rapido dei prezzi una volta finita la “minaccia nucleare iraniana”, suonano per ora come una scommessa elettorale più che come un’analisi di mercato. Gli investitori guardano ai fatti: l’oro regge sopra i 5.000 dollari l’oncia come bene rifugio, nonostante le vendite tecniche, e il dollaro si rafforza, rendendo ancora più costose le importazioni di energia per l’Europa e l’Italia.

Siamo di fronte a una settimana che cambierà probabilmente le strategie economiche di tutto il 2026. La domanda non è più se il petrolio salirà, ma quanto a lungo l’economia globale potrà sopportare questo “prezzo della guerra”.

