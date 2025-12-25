Per molti americani, il 2026 non si presenta come un anno di stabilità, ma come una continua corsa a ostacoli fatta di timori economici. È il caso di David Deal, consulente di marketing di 62 anni che vive nei sobborghi di Chicago. L’età pensionabile non lo spaventa, ma la sanità sì. Lui e la moglie pagano l’assicurazione privata, con premi destinati a salire del 25% nel prossimo anno. Un semplice incidente potrebbe trasformarsi in un disastro finanziario. Un recente accesso al pronto soccorso di un familiare, costato migliaia di dollari nonostante l’assicurazione, ha rafforzato questa paura.

Deal parla di una situazione “DEFCON 1”, usando un termine militare per descrivere un’emergenza assoluta. Il suo non è un caso isolato: sottolinea che quel “noi” riguarda milioni di persone.

L’incertezza come parola chiave dell’economia

Nel mondo degli affari, l’incertezza è diventata il termine simbolo dell’ultimo anno. Le politiche economiche cambiano rapidamente, tra dazi, immigrazione e tensioni istituzionali. I timori di una bolla legata all’intelligenza artificiale convivono con investimenti massicci nel settore. I mercati azionari tengono, ma in modo instabile, mentre l’inflazione continua a incombere.

Se per le aziende la volatilità è un problema strategico, per le persone comuni è una questione esistenziale. Milioni di americani vedranno aumenti significativi dei premi assicurativi nel 2026. I lavoratori federali hanno appena attraversato il più lungo shutdown governativo della storia, restando per settimane senza stipendio. Il costo di sanità, istruzione, assistenza all’infanzia e casa continua a salire, mentre il mercato del lavoro mostra segnali di cedimento.

La crisi invisibile: l’insicurezza personale

I dati macroeconomici raccontano un’economia ancora solida, con una crescita del PIL che resiste agli shock. Ma nei bilanci familiari questa stabilità non si percepisce. Anche chi oggi sta bene vive con la sensazione che tutto possa crollare da un momento all’altro, per un licenziamento, una malattia o una spesa imprevista.

Secondo Kathryn Edwards, economista del lavoro e co-conduttrice del podcast Optimist Economy, le famiglie sono esposte a più rischi rispetto alle imprese: gli shock sono più frequenti, più costosi e meno assicurabili rispetto al passato.

Pessimismo crescente tra i consumatori

Gli indicatori di fiducia confermano questo malessere. A fine 2025, il sentiment dei consumatori rilevato dall’Università del Michigan mostra aspettative finanziarie personali in calo del 12% rispetto a inizio anno. Un’indagine della Federal Reserve di New York evidenzia un aumento del pessimismo sulle finanze future e una forte preoccupazione per i costi sanitari, ai massimi dal 2014. Anche l’indice di incertezza sulle politiche economiche resta ben sopra la media degli ultimi cinque anni.

Inflazione, costi e scelte impossibili

L’inflazione si è raffreddata rispetto ai picchi post-pandemici, ma i prezzi restano elevati. I dazi non hanno ancora colpito duramente i consumatori, ma il loro effetto si sta lentamente trasferendo sui prezzi finali. Alcune spese sono inevitabili: mangiare, riscaldare la casa, curarsi. Rinunciare all’assicurazione sanitaria è possibile, ma estremamente rischioso.

Per molti giovani e freelance, come Vaughan Nelson-Lee, 31 anni, la precarietà è ormai parte della normalità. Ha dovuto ridurre la copertura sanitaria per contenere i costi e considera denti e vista quasi un lusso. Anche chi guadagna il reddito medio vive una sensazione costante di fragilità.

Un mercato del lavoro che non rassicura

Il mercato del lavoro non sta crollando, ma è bloccato. I licenziamenti di massa non sono diffusi, ma le assunzioni rallentano, gli stipendi crescono poco e le promozioni scarseggiano. Secondo Elisabeth Jacobs dell’Urban Institute, la pandemia ha migliorato la posizione dei lavoratori più fragili, ma ha lasciato la classe media sostanzialmente ferma. Ora che il mercato si indebolisce, i lavoratori a basso reddito perdono potere contrattuale e quelli medi non avanzano.

Anche i dati del JPMorgan Chase Institute mostrano segnali preoccupanti: i giovani vedono crescere i redditi più lentamente del normale, mentre chi è a metà carriera fatica a tenere il passo dell’inflazione.

Ansia finanziaria a ogni livello sociale

La pianificatrice finanziaria Rekha Iyer osserva che l’ansia attraversa tutte le classi sociali, ma per motivi diversi. I redditi più bassi temono affitti e spese di cura, mentre quelli più alti spesso sono ricchi di asset ma poveri di liquidità. Le famiglie con due stipendi nel settore tech, pur ben pagate, vivono con il timore di licenziamenti legati all’AI e di costi di vita molto elevati.

Vivere nell’indecisione continua

L’incertezza rende ogni decisione un dilemma: comprare ora o aspettare, cambiare lavoro o restare fermi, risparmiare per la pensione o vivere il presente. Questo clima non danneggia solo i singoli, ma anche l’economia, perché i consumi sono il motore principale del sistema.

Come spiega J. Michael Collins, quando le persone sono incerte su un aspetto della loro vita, tendono a esserlo su tutto.

Una normalità fatta di paura economica

Tra debiti record sulle carte di credito, difficoltà ad affrontare spese impreviste e un futuro percepito come instabile, l’ansia economica è diventata una condizione diffusa. Le campagne di raccolta fondi online per pagare bollette e spese mensili sono in forte crescita, segno di un disagio strutturale che colpisce anche chi lavora.

L’economia americana, sulla carta, continua a reggere. Ma sotto la superficie, cresce una insicurezza personale che pesa sulle scelte quotidiane, sulla fiducia nel futuro e sulla tenuta stessa del sistema.

