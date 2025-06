Liquid Glass - Borsasinside.com

Due parole pronunciate più volte durante la WWDC 2025 sono già entrate nella memoria collettiva degli utenti Apple: Liquid Glass. Questo nuovo linguaggio visivo, che verrà implementato su tutti i sistemi operativi dell’ecosistema Apple entro la fine del 2025, rappresenta molto più di un semplice restyling grafico. Si tratta di una dichiarazione d’intenti, un cambiamento profondo che cerca di fondere design ed emozione in un’interfaccia più espressiva, dinamica e immersiva.

Il primo assaggio di questa trasformazione è già disponibile per gli sviluppatori e i curiosi attraverso la beta 1 di iOS 26, ma il dibattito è acceso. C’è chi lo considera affascinante, chi lo definisce confuso e visivamente stancante. Alcuni utenti lamentano leggibilità ridotta, mentre i rivali Samsung in testa non hanno perso l’occasione per ridicolizzare l’aspetto di macOS 26, paragonandolo persino a Windows Vista.

Il pensiero dietro Liquid Glass: un’interfaccia da “sentire”

A chiarire meglio il motivo per cui Apple ha scelto questa strada è intervenuto Alan Dye, Vicepresidente del team di Human Interface Design, in un’intervista riportata da TechRadar. Secondo Dye, Liquid Glass è stato scelto perché dà la sensazione di essere toccato, come se l’utente stesse spingendo attraverso il vetro per entrare in contatto diretto con il contenuto. Un concetto che nasce non tanto dalla tecnologia, quanto dall’esperienza sensoriale.

Dye ha rivelato che la grande ispirazione per questa scelta è arrivata da visionOS, il sistema operativo sviluppato per Apple Vision Pro. Le proprietà del vetro la traslucenza, i riflessi, la percezione della profondità hanno spinto il suo team a chiedersi: “Come possiamo trasformare il vetro in software?” Ma per farlo, hanno dovuto trattarlo in modo completamente diverso rispetto al passato, distaccandosi dai semplici effetti di trasparenza già visti in precedenti versioni.

Un design nato nell’ombra: il 99% del lavoro resta segreto

Un dettaglio interessante condiviso da Dye riguarda il processo stesso di sviluppo dell’interfaccia. A quanto pare, il 99% delle idee e delle soluzioni esplorate da Apple non arriva mai al pubblico. Vengono testate, prototipate, valutate e scartate dietro le quinte. Questo dato rivela quanto sia complesso disegnare un’interfaccia che sia coerente, elegante e funzionale su larga scala.

Secondo Dye, il design di un sistema operativo davvero semplice richiede il doppio della complessità nel processo creativo. È un equilibrio delicatissimo tra estetica, funzionalità e intuizione. Liquid Glass, in questo senso, è stato un tentativo di portare qualcosa di profondamente emozionale e sensoriale, non solo funzionale, nei gesti quotidiani degli utenti.

L’evoluzione è appena iniziata

Nonostante le critiche iniziali, Apple è intenzionata a far evolvere Liquid Glass con le future versioni. Il rollout ufficiale avverrà nel terzo trimestre del 2025, coinvolgendo iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, watchOS 12 e visionOS 2. Le versioni attuali rappresentano solo la prima iterazione di un progetto a lungo termine.

Apple crede evidentemente in questo nuovo corso grafico, che cerca di fondere hardware e software in un’esperienza unificata. Ma sarà il pubblico, come sempre, a decretarne il successo o l’eventuale fallimento. L’interfaccia utente è il volto di un sistema operativo, e se quel volto non piace, nemmeno le funzioni più avanzate riescono a compensare.

