Le prime luci del mattino portano un quadro complesso sui mercati internazionali. L’Asia apre la giornata con un andamento incerto: listini cinesi in calo, ma i future di Wall Street mostrano segnali di ottimismo grazie alla spinta di Alphabet (Google) e Apple, protagoniste di un rialzo nel dopo Borsa.

Intanto, il focus politico ed economico mondiale resta puntato su Pechino, dove la Cina ha scelto di mostrare i muscoli con una sontuosa parata militare a Piazza Tiananmen, organizzata ogni dieci anni per commemorare la vittoria sul Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Xi Jinping ha accolto Vladimir Putin e Kim Jong-un su un tappeto rosso, affiancato da leader di 26 Paesi, proponendosi come punto di riferimento di un nuovo ordine mondiale.

Cina protagonista, ma le Borse non festeggiano

Nonostante l’imponente dimostrazione di forza, i mercati cinesi registrano vendite diffuse. L’indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen cede lo 0,9%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong arretra dello 0,4%. Anche i titoli tecnologici, protagonisti del rally di agosto, sono in calo: Cambricon Technologies, tra i principali produttori di chip per l’intelligenza artificiale, perde oltre il 4%.

I dati PMI del settore servizi, superiori alle attese, hanno offerto segnali positivi, ma non sono bastati a frenare le prese di profitto. Tuttavia, Goldman Sachs resta ottimista e ha rivisto al rialzo il target di fine anno per il CSI 300, da 4.500 a 4.900 punti, grazie a tre fattori principali:

Valutazioni ancora interessanti rispetto ad altri mercati

Crescita degli utili prevista a una cifra elevata

Flussi di capitale in arrivo da risparmiatori retail e hedge fund

La banca d’affari sottolinea che gli sforzi di Pechino sull’intelligenza artificiale e la riduzione della sovraccapacità industriale potrebbero sostenere ulteriormente la crescita nei prossimi mesi.

Asia tra rialzi e correzioni: panoramica sui listini

Il contesto asiatico resta contrastato:

Taiwan (Taiex) : +0,20%, con un leggero recupero dopo le correzioni dei giorni scorsi.

: +0,20%, con un leggero recupero dopo le correzioni dei giorni scorsi. Corea del Sud (KOSPI) : +0,3%, spinta dai dati positivi sul PIL del secondo trimestre, anche se il settore tech limita i guadagni.

: +0,3%, spinta dai dati positivi sul PIL del secondo trimestre, anche se il settore tech limita i guadagni. Giappone (Nikkei 225) : -0,8%, quarta seduta consecutiva in calo; il TOPIX perde l’1,1% nonostante PMI oltre le attese.

: -0,8%, quarta seduta consecutiva in calo; il perde l’1,1% nonostante PMI oltre le attese. India (Sensex) : stabile, con pressioni derivanti dai dazi statunitensi del 50% entrati in vigore la scorsa settimana.

: stabile, con pressioni derivanti dai dazi statunitensi del 50% entrati in vigore la scorsa settimana. Australia (ASX 200): -1%, complice la prospettiva di tassi più restrittivi dopo dati sul PIL migliori delle stime.

Wall Street guarda ad Alphabet e Apple

Mentre l’Asia si muove in ordine sparso, Wall Street guarda avanti con fiducia. I future americani segnano un miglioramento sostenuto da Alphabet, che ha ricevuto dall’antitrust una sanzione meno pesante del previsto. Anche Apple mette a segno un rialzo nel dopo Borsa, alimentando l’ottimismo sul comparto tecnologico.

Parallelamente, l’oro tocca un nuovo record storico a 3.546 dollari l’oncia, confermandosi bene rifugio in un contesto globale incerto.

Obbligazioni e spread: occhi puntati sui titoli di Stato

In Europa, i rendimenti obbligazionari restano sotto pressione:

Spread BTP-Bund : sale a 92 punti base , massimo da metà luglio.

: sale a , massimo da metà luglio. Decennale italiano : rendimento al 3,71% , livello più alto da maggio.

: rendimento al , livello più alto da maggio. BTP a 7 anni : collocati 13 miliardi con domanda record di 110 miliardi .

: collocati con domanda record di . BTP a 30 anni: raccolti 5 miliardi con ordini pari a 107 miliardi.

Anche il mercato giapponese registra tensioni: il rendimento del trentennale sale al 3,28%, massimo storico, mentre il ventennale tocca il 2,69%, il livello più alto dal 1999.

Inflazione e BCE: le prossime mosse

Sul fronte europeo, la presidente della BCE, Christine Lagarde, interviene nuovamente oggi dopo aver espresso preoccupazione per la stabilità politica francese. Nel frattempo, Isabel Schnabel, tra le voci più influenti della Banca Centrale, invita a mantenere i tassi invariati: secondo lei, l’inflazione potrebbe rivelarsi più alta del previsto.

Ad agosto, l’inflazione nell’Eurozona si è attestata al 2,1%, leggermente sopra le attese, con forti divergenze tra Paesi: sopra il 2% in Germania e Spagna, sotto il 2% in Italia e Francia.

Petrolio e valute: dollaro in rafforzamento

Sul fronte delle materie prime, il petrolio resta debole:

Brent : 68,96 dollari al barile (-0,18%)

: 68,96 dollari al barile (-0,18%) WTI (Nymex): 65,43 dollari al barile (-0,16%)

Nel Forex, il dollaro si rafforza: l’euro/dollaro scambia a 1,1631 (-0,06%), mentre l’euro/yen sale a 172,83 (+0,09%).

Agenda del giorno: attesa per PMI e Beige Book

La giornata sarà densa di appuntamenti macroeconomici. Gli investitori attendono:

Gli indici PMI dei servizi per l’Eurozona

per l’Eurozona I prezzi alla produzione nell’area euro

nell’area euro La pubblicazione del Beige Book della Federal Reserve, chiave per capire le prossime mosse sui tassi USA.

