Nuove accuse di abuso di posizione dominante per Meta, proprio nel giorno in cui arrivano i dati finanziari del secondo trimestre. Il cuore della controversia? L’integrazione forzata dell’AI nei servizi di messaggistica.

Meta Platforms si ritrova al centro di un nuovo procedimento istruttorio avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in collaborazione con la Commissione Europea. Sotto esame ci sono Meta Platforms Inc, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy Srl, tutte coinvolte in un’indagine per presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

L’indagine nasce dalle scelte adottate da Meta a partire da marzo 2025, con particolare riferimento all’inserimento predefinito dell’intelligenza artificiale Meta AI su WhatsApp, senza possibilità di scelta da parte degli utenti. L’assistente virtuale è stato collocato in una posizione centrale nella schermata dell’app, precisamente nella barra di ricerca, rendendolo parte integrante dell’esperienza utente.

Secondo l’Antitrust, questa strategia non nasce da una competizione basata sulla qualità del servizio, bensì da una imposizione commerciale che limita la libertà di scelta degli utenti, creando una dipendenza funzionale dalla tecnologia di Meta e danneggiando potenzialmente i servizi concorrenti nel mercato delle intelligenze artificiali integrate.

Nella giornata di ieri, le autorità hanno effettuato un’ispezione presso la sede italiana di Meta (Facebook Italy Srl), con il supporto operativo del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, raccogliendo documentazione utile a chiarire la dinamica e la portata dell’integrazione forzata di Meta AI.

Occhi puntati sulla trimestrale: Meta e Microsoft aprono la stagione delle Big Tech

Questa inchiesta arriva in un momento chiave per il gigante californiano, che presenta oggi i conti del secondo trimestre 2025. L’attenzione è massima anche perché insieme a Meta, sarà Microsoft ad aprire il calendario delle trimestrali delle Magnifiche Sette, mentre domani toccherà ad Apple e Amazon.

Secondo Visible Alpha, su 27 analisti che seguono Meta, 25 consigliano l’acquisto, con un target medio a 755 dollari per azione, a fronte dei 700 dollari della chiusura di ieri (-2,46%). La previsione per il secondo trimestre vede un fatturato atteso di 44,83 miliardi di dollari (+15% rispetto al 2024) e un utile netto stimato a 15,21 miliardi, pari a 5,90 dollari per azione, in aumento rispetto ai 5,16 dollari dello stesso periodo dell’anno precedente.

AI e investimenti infrastrutturali al centro della strategia di Meta

L’interesse degli investitori si concentra soprattutto sui piani di investimento in infrastrutture AI, vero asset strategico di Meta per il futuro. Dopo che Alphabet (Google) ha alzato a 85 miliardi la sua previsione di spesa in conto capitale per il 2025, anche Meta è sotto pressione. Per quest’anno, la società di Menlo Park stima un range tra i 64 e i 72 miliardi di dollari, ma secondo Wells Fargo, potrebbe arrivare fino a 76,7 miliardi entro il 2026.

Wells Fargo ha rivisto al rialzo il target price di Meta da 664 a 783 dollari, dichiarando che la società “sta compiendo scelte decisive per rafforzare il proprio impegno sull’intelligenza artificiale”, e che le aspettative di rendimento sono in costante crescita.

BofA: Meta AI e nuovi strumenti come chiave di crescita

Anche Bank of America, con l’analista Justin Post, ha confermato il rating “buy”, portando il target price a 775 dollari. Secondo lui, nella call con gli investitori saranno messi in risalto gli sviluppi legati all’AI: tra questi, l’investimento da 14 miliardi di dollari in Scale AI, le prime difficoltà riscontrate nello sviluppo di Llama 4 e la formazione del team interno per la Superintelligenza.

Post ha alzato le sue stime per il Q2: 45,4 miliardi di ricavi e 6,12 dollari di utile per azione, entrambi superiori alle previsioni medie di Wall Street. Anche la pubblicità – supportata da automazioni basate su AI, CRM integrati e nuovi strumenti come Threads e WhatsApp Business – dovrebbe aver performato bene, con una crescita stimata dell’8%.

Stime ottimistiche anche per il terzo trimestre e l’intero anno

Per il terzo trimestre, Post prevede 46,9 miliardi di ricavi e 6,20 dollari per azione, contro i 45,9 miliardi e 5,91 dollari attesi dal mercato. Le sue proiezioni per l’anno intero vedono Meta arrivare a 190 miliardi di fatturato e 26,83 dollari di utile per azione, battendo le attese generali.

Tuttavia, l’analista mette in guardia: le aspettative degli investitori sono elevate e il titolo, che ha guadagnato il 22% da inizio anno, è oggi valutato 24,5 volte l’EPS stimato per il 2026. Un contesto in cui ogni sorpresa negativa potrebbe pesare.

