Meta compie un passo strategico decisivo nel campo dell’intelligenza artificiale avanzata, annunciando l’acquisizione di Manus, giovane start-up fondata da imprenditori cinesi e oggi con sede a Singapore. L’operazione rientra nella più ampia strategia del gruppo di Meta per accelerare lo sviluppo e l’integrazione di soluzioni di IA sempre più evolute all’interno delle proprie piattaforme digitali.

I dettagli finanziari ufficiali dell’accordo non sono stati divulgati, ma secondo fonti vicine alla trattativa la valutazione di Manus oscillerebbe tra 2 e 3 miliardi di dollari, segnale dell’enorme interesse che il mercato attribuisce alle tecnologie di IA di nuova generazione. Al momento, la start-up non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’operazione.

Negli ultimi mesi Manus è salita rapidamente alla ribalta internazionale, venendo spesso descritta come la “nuova DeepSeek cinese”. La notorietà è esplosa dopo il lancio, avvenuto a inizio anno, di quello che l’azienda ha definito il primo agente di intelligenza artificiale generale realmente operativo.

A differenza dei classici chatbot, il sistema di Manus sarebbe in grado di prendere decisioni autonome ed eseguire compiti complessi con un livello minimo di istruzioni, avvicinandosi a un modello di IA più indipendente e adattiva.

Il progetto ha attirato anche l’attenzione delle autorità di Pechino, che avrebbero manifestato interesse nel sostenere lo sviluppo della tecnologia. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Manus, le prestazioni del suo agente supererebbero quelle di DeepResearch di OpenAI, soprattutto in termini di autonomia operativa e capacità di pianificazione.

A rafforzare ulteriormente la credibilità della start-up è arrivata anche una partnership strategica con Alibaba, focalizzata sulla collaborazione e sull’evoluzione dei modelli di intelligenza artificiale.

Dopo l’acquisizione, Meta assumerà il controllo completo della tecnologia Manus, occupandosi della gestione commerciale, della distribuzione e dell’integrazione del servizio all’interno del proprio ecosistema. L’obiettivo è sfruttare il potenziale dell’agente di IA sia nei prodotti rivolti ai consumatori sia nelle soluzioni business, includendo l’inserimento diretto in Meta AI e in altri strumenti aziendali.

Con questa mossa, Meta rafforza in modo significativo la propria posizione nella corsa globale all’intelligenza artificiale avanzata, puntando su un approccio che va oltre i chatbot tradizionali e guarda a sistemi sempre più autonomi, capaci di trasformare il modo in cui utenti e imprese interagiscono con la tecnologia.

