Il nuovo accordo pluriennale tra AMD e Meta segna un punto di svolta strategico nel mercato globale dei chip per l’intelligenza artificiale. Secondo gli analisti di Piper Sandler, questa collaborazione potrebbe portare Advanced Micro Devices a generare fino a 100 miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi entro i prossimi cinque anni, rafforzando ulteriormente la posizione dell’azienda nel settore delle infrastrutture AI.

Questa intesa conferma la crescente domanda di soluzioni hardware avanzate per sostenere l’espansione dei servizi basati sull’intelligenza artificiale, un segmento in piena accelerazione grazie agli investimenti dei grandi player tecnologici.

GPU personalizzate e infrastruttura avanzata: i dettagli tecnici dell’accordo

Al centro dell’intesa c’è la fornitura, da parte di AMD, di una versione personalizzata della GPU MI450, progettata specificamente per soddisfare le esigenze operative di Meta. Questa GPU sarà integrata con il sistema rack Helios, una soluzione ottimizzata per gestire carichi di lavoro AI su larga scala.

Un elemento chiave è che il chip rappresenta una variante di un progetto già esistente, senza necessità di riprogettazioni radicali o nuovi cicli di sviluppo. Questo consente ad AMD di accelerare i tempi di produzione e consegna, riducendo i costi e migliorando la scalabilità dell’offerta.

L’infrastruttura prevista includerà anche l’utilizzo delle CPU Venice e Verona, contribuendo a creare un ecosistema altamente performante e integrato.

Implementazione progressiva: rollout da 6 gigawatt a partire dal 2026

Il piano di distribuzione prevede un’implementazione complessiva pari a 6 gigawatt di capacità, con avvio nella seconda metà del 2026. Il primo gigawatt è già stato assegnato, mentre una forte accelerazione è prevista entro il quarto trimestre dello stesso anno.

Secondo le stime degli analisti, il valore economico per gigawatt dovrebbe collocarsi tra 17 e 18 miliardi di dollari, in linea con precedenti accordi simili siglati da AMD nel settore AI.

In sintesi, l’accordo prevede:

Distribuzione progressiva fino a 6 gigawatt di infrastruttura AI

Avvio delle implementazioni dalla seconda metà del 2026

Forte incremento delle consegne entro fine 2026

Ricavi potenziali a doppia cifra in miliardi per ogni gigawatt installato

Warrant e incentivi: Meta rafforza il legame con AMD

Come parte dell’accordo, AMD ha concesso a Meta fino a 160 milioni di warrant, con un prezzo di esercizio fissato a 600 dollari. Questo elemento rappresenta un incentivo strategico che consolida la collaborazione a lungo termine tra le due aziende.

I warrant sono direttamente collegati al completamento dell’infrastruttura prevista, creando un allineamento diretto tra il successo operativo del progetto e i benefici finanziari per entrambe le parti.

Domanda in forte crescita per le soluzioni AI di AMD

La domanda per le GPU MI450 e per il sistema Helios si sta dimostrando estremamente elevata. Questo trend conferma il ruolo sempre più centrale di AMD nel mercato delle tecnologie per l’intelligenza artificiale, dove compete con altri colossi del settore per fornire infrastrutture essenziali per data center e modelli AI avanzati.

È importante sottolineare che questo accordo con Meta non cannibalizza altri contratti già esistenti, come quello con OpenAI, poiché riguarda configurazioni hardware e carichi di lavoro differenti. Ciò significa che rappresenta un’opportunità di crescita aggiuntiva e non una sostituzione di ricavi.

Impatto finanziario: crescita significativa degli utili per azione

Dal punto di vista finanziario, gli analisti stimano che questa collaborazione potrebbe aumentare l’utile per azione (EPS) di AMD di circa 5 dollari nei periodi di massimo impatto.

Questo incremento si aggiunge all’obiettivo di lungo termine dell’azienda, che punta a raggiungere i 20 dollari di utile per azione, evidenziando come l’accordo con Meta possa accelerare in modo significativo il percorso di crescita finanziaria.

AMD sempre più protagonista nella corsa globale all’intelligenza artificiale

L’accordo con Meta rappresenta un ulteriore segnale della crescente influenza di AMD nel settore delle infrastrutture AI. Con investimenti sempre più consistenti da parte dei giganti tecnologici, la domanda di GPU ad alte prestazioni è destinata ad aumentare rapidamente nei prossimi anni.

Questa partnership rafforza la posizione di AMD come fornitore strategico per le aziende che stanno costruendo il futuro dell’intelligenza artificiale, aprendo la strada a nuove opportunità di crescita e consolidando il suo ruolo nella nuova economia digitale.

