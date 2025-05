Copilot for Gaming - Borsainside.com

Microsoft ha ufficialmente lanciato la beta di Copilot for Gaming per dispositivi mobili iOS e Android, disponibile da oggi in anteprima esclusiva per alcuni paesi attraverso la versione beta dell’app Xbox. Il nuovo assistente AI, pensato come “compagno definitivo per i gamer”, promette di rivoluzionare l’esperienza videoludica fornendo supporto in tempo reale senza distrazioni.

Un secondo schermo intelligente al tuo fianco

Copilot for Gaming è progettato per essere utilizzato come strumento secondario, parallelo alla sessione di gioco attiva. Funziona conoscendo quale gioco stai giocando, accedendo ai tuoi dati Xbox, come cronologia di gioco, obiettivi sbloccati e attività recenti, e rispondendo in maniera mirata e contestuale.

L’AI può:

Fornire consigli di gioco e guide sui boss ;

e ; Offrire raccomandazioni personalizzate ;

; Rispondere a domande sugli achievement ;

; Ricordarti quando scade il tuo abbonamento Game Pass ;

; Suggerire nuovi titoli basati sui tuoi gusti e attività;

Includere link utili per approfondire quando le risposte coinvolgono fonti web.

Alcuni esempi di utilizzo reale

Microsoft ha fornito alcuni esempi pratici di prompt che si possono utilizzare con Copilot:

“ Quali materiali servono per costruire una spada in Minecraft? ”

” “ Sono bloccato su Rougarou in South of Midnight. Hai dei suggerimenti? ”

” “ Mi consigli un RPG uscito di recente su Xbox? ”

” “ Qual è l’obiettivo più raro in Avowed? ”

” “ Amo i film horror. Quale gioco potrei provare? ”

” “Qual è stato il mio ultimo obiettivo sbloccato in Starfield?”

Disponibilità geografica della beta

La beta è attualmente limitata a paesi selezionati, tra cui: Stati Uniti, Brasile, Canada, Giappone, Australia, India, Israele, Russia, Turchia, Arabia Saudita, Sud Africa, Vietnam, Emirati Arabi Uniti, e molti altri. L’Italia non è ancora inclusa, ma ulteriori espansioni sono previste nei prossimi mesi.

Personalizzazione e miglioramenti continui

Microsoft ha confermato che Copilot verrà costantemente aggiornato, migliorando le sue capacità di personalizzazione, consigli proattivi e integrazione profonda con i giochi Xbox. Gli utenti possono lasciare feedback direttamente dall’app tramite il menu “More Options” o valutando le risposte dell’assistente.

Copilot for Gaming rappresenta un passo avanti nell’unione tra gaming e intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere ogni sessione più fluida, informativa e coinvolgente. Ora la palla passa agli utenti: saranno loro a decidere se questo nuovo alleato sarà davvero il compagno ideale per ogni avventura digitale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.