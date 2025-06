Microsoft e Nvidia - BorsaInside.com

Il settore tecnologico è nel pieno di una fase di espansione straordinaria, trainata dall’avanzata dell’intelligenza artificiale. Al centro di questo slancio troviamo Microsoft e Nvidia, che secondo gli analisti di Wedbush sono in pole position per diventare le prime aziende al mondo a raggiungere una capitalizzazione di mercato da 4 trilioni di dollari.

Secondo una recente analisi diffusa da Wedbush, la corsa verso il traguardo dei 4 trilioni è ormai cominciata. I due colossi vengono descritti come pilastri fondamentali di quella che gli esperti definiscono “la più importante rivoluzione tecnologica degli ultimi 25 anni”: l’era dell’intelligenza artificiale generativa.

Nvidia: il cuore pulsante dell’ecosistema IA

Con una domanda record per i suoi chip avanzati, Nvidia è considerata da Wedbush l’azienda cardine dell’intera infrastruttura IA globale. Il CEO Jensen Huang viene indicato come il vero “padrino dell’intelligenza artificiale”, e la sua visione sta contribuendo a modellare l’intero settore tecnologico.

Chip altamente richiesti per applicazioni IA

Ruolo centrale nella supply chain tecnologica globale

Leadership visionaria di Jensen Huang

Secondo le stime, ogni dollaro speso per l’hardware Nvidia genera un impatto di 8-10 dollari nell’intero ecosistema tecnologico. Questo effetto moltiplicatore mostra quanto l’azienda non sia solo un fornitore, ma un acceleratore di innovazione a livello mondiale.

Microsoft: guida dell’adozione enterprise dell’IA

Accanto a Nvidia, Microsoft riveste un ruolo essenziale nell’integrazione dell’IA nei contesti aziendali e istituzionali. Grazie al suo dominio nel settore del cloud computing e all’integrazione dell’IA nei prodotti come Azure e Copilot, il colosso di Redmond si pone come uno degli attori principali nell’accelerazione della digitalizzazione aziendale.

Soluzioni IA integrate nei servizi aziendali

Piattaforma Azure centrale per la trasformazione digitale

Sviluppo di strumenti come Copilot per l’automazione intelligente

Wedbush prevede che Microsoft e Nvidia raggiungeranno i 4 trilioni già durante l’estate, mentre nel giro di 18 mesi potrebbe già iniziare la corsa al traguardo dei 5 trilioni di dollari, un nuovo livello finora impensabile anche per i giganti tech.

La rivoluzione dell’IA: la più grande trasformazione degli ultimi decenni

Per Wedbush, quella in corso non è una semplice evoluzione tecnologica, ma una trasformazione radicale, paragonabile per portata solo alla nascita di internet. Le grandi piattaforme come Amazon, Google (Alphabet) e Meta vengono identificate insieme a Microsoft e Nvidia come i leader del nuovo indice “Ives AI 30”, che rappresenta le aziende più esposte al potenziale dell’intelligenza artificiale.

Nel panorama degli hyperscaler, si osserva un forte slancio nelle soluzioni IA e cloud, con i reparti IT aziendali che stanno rapidamente adattando i propri modelli operativi ai nuovi strumenti basati su AI, software predittivi e automazione.

