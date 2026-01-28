Nvidia - BorsaInside.com

Il titolo NVIDIA potrebbe presentarsi agli utili del 25 febbraio in una posizione sorprendentemente interessante dal punto di vista della valutazione. Secondo diversi analisti, il colosso dei semiconduttori legati all’intelligenza artificiale non appariva così “economico” da circa tre anni.

A sottolinearlo è Art Hogan, stratega di B. Riley, intervenuto su Yahoo Finance. Secondo Hogan, Nvidia scambia attualmente intorno a 25 volte gli utili attesi, un livello che potrebbe scendere ulteriormente dopo la pubblicazione dei risultati, qualora l’azienda decidesse di rivedere al rialzo la propria guidance. In questo contesto, Nvidia continua a essere vista come uno dei principali beneficiari della spesa globale in intelligenza artificiale.

Valutazioni in calo, ma fondamentali solidi

Negli ultimi trimestri, la valutazione di Nvidia si è progressivamente compressa, non tanto per un peggioramento dei fondamentali, quanto per un generale raffreddamento del settore tecnologico. Nel 2026, infatti, i grandi titoli tech hanno perso parte della loro leadership rispetto al resto del mercato azionario.

Secondo alcune analisi, il peso delle prime dieci azioni all’interno dello S&P 500 si è ridotto in modo significativo, segnale di una rotazione degli investitori verso settori considerati più difensivi o “value”, come sanità, industria ed energia.

Timori sull’IA e rotazione settoriale

Il sentiment sul comparto tecnologico si è raffreddato anche a causa dei timori legati a un possibile eccesso di investimenti nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Alcuni investitori iniziano a chiedersi se la spesa stia crescendo troppo rapidamente.

I dati mostrano che il settore tecnologico tratta oggi con il premio di valutazione più basso rispetto all’S&P 500 dall’era post-pandemica. Anche il multiplo degli utili delle cosiddette “Magnifiche Sette” è tornato in linea con la media degli ultimi anni, mentre il resto del mercato si muove su valutazioni storicamente elevate.

In questo scenario, Nvidia ha fatto registrare una performance modesta da inizio anno, con un rialzo di circa l’1,5%, inferiore sia all’S&P 500 sia al Nasdaq.

Huang respinge l’idea della bolla sull’IA

Il CEO Jensen Huang continua però a difendere con forza le prospettive dell’intelligenza artificiale. Durante il World Economic Forum, Huang ha parlato apertamente di un boom legato ai lavori specializzati per la costruzione delle infrastrutture IA, con stipendi a sei cifre e una domanda in forte crescita.

Secondo il manager, quella in corso potrebbe diventare la più grande fase di costruzione infrastrutturale della storia, con investimenti da migliaia di miliardi di dollari. Huang ha anche ribadito che i timori di una bolla nascono proprio dall’enorme dimensione degli investimenti, ma che le opportunità restano straordinarie.

A sostegno di queste parole, Nvidia ha recentemente investito 2 miliardi di dollari nella società CoreWeave, attiva nel settore del cloud dedicato all’IA.

Attese positive dagli analisti

Anche diversi analisti di Wall Street mantengono una visione positiva in vista degli utili. Citi, ad esempio, sottolinea come la domanda di calcolo e networking per i modelli di intelligenza artificiale di nuova generazione stia accelerando, creando potenziale upside sia per Nvidia sia per altri protagonisti del settore.

