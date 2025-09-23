Open AI - Borsainside.com

OpenAI e NVIDIA hanno annunciato una collaborazione che potrebbe segnare una svolta nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale. L’accordo prevede un investimento fino a 100 miliardi di dollari per la costruzione di una nuova infrastruttura dedicata, con l’obiettivo di raggiungere almeno 10 gigawatt di potenza computazionale grazie ai sistemi di nuova generazione sviluppati da NVIDIA.

Il progetto ruota attorno alla piattaforma Vera Rubin, destinata a diventare il cuore dei futuri data center AI. Si tratta di cluster pensati per superare le capacità della precedente architettura Blackwell, garantendo maggiore efficienza, velocità e possibilità di scalabilità. In base alle stime, potrebbero essere prodotti fino a 40.000 rack Rubin per soddisfare le richieste di OpenAI, con l’avvio delle prime implementazioni previsto nella seconda metà del 2026.

Questa collaborazione non rappresenta soltanto un accordo commerciale, ma un passo strategico per entrambe le aziende. Per OpenAI significa assicurarsi risorse hardware su scala mai vista, necessarie per addestrare modelli di nuova generazione e sostenere la crescente domanda di servizi AI. Per NVIDIA è l’occasione di consolidare la sua posizione dominante nel settore, diventando fornitore esclusivo di un’infrastruttura che potrebbe definire il prossimo decennio dell’intelligenza artificiale.

L’accordo porta con sé anche sfide notevoli. La gestione di 10 gigawatt di potenza richiede approvvigionamenti energetici enormi e soluzioni sostenibili per ridurre l’impatto ambientale e i costi operativi. Inoltre, la dipendenza da un unico fornitore hardware potrebbe creare pressioni sul fronte della concorrenza e attirare l’attenzione delle autorità di regolamentazione.

Nonostante le criticità, la direzione è chiara: il futuro dell’AI richiederà infrastrutture gigantesche e partnership di questa portata. Con questo investimento, OpenAI punta a consolidare il proprio ruolo di leader tecnologico, mentre NVIDIA rafforza ulteriormente il suo dominio come motore dell’intelligenza artificiale globale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.