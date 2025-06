ChatGPT - Borsainside.com

OpenAI ha recentemente rivelato di aver intercettato e chiuso dieci operazioni di disinformazione, quattro delle quali riconducibili alla Cina, che facevano uso improprio di ChatGPT per manipolare l’opinione pubblica. L’azienda, ormai punto di riferimento globale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, si trova sempre più spesso al centro del dibattito sull’uso etico delle tecnologie AI.

Secondo l’indagine, alcuni gruppi cinesi avrebbero utilizzato ChatGPT per generare post e commenti politici sui social media, assumendo identità false e partecipando a conversazioni online per influenzare il dibattito pubblico. Una di queste operazioni, nota con il nome in codice “Uncle Spam”, è stata particolarmente attiva nel produrre contenuti su temi sensibili degli Stati Uniti. Le attività non si limitavano ai post: gli operatori avrebbero redatto report di performance per i superiori, dimostrando come ChatGPT veniva usato per l’operazione.

Ben Nimmo, responsabile dell’intelligence e delle indagini in OpenAI, ha dichiarato:

“Quello che stiamo osservando dalla Cina è una crescente varietà di operazioni segrete che utilizzano un numero sempre maggiore di tattiche.”

Oltre alla propaganda, alcuni gruppi avrebbero utilizzato ChatGPT per scrivere email mirate a giornalisti, analisti e politici, con l’intento di stabilire rapporti falsi e ottenere informazioni riservate. Un uso strategico e manipolativo dell’IA, che evidenzia quanto sia sottile il confine tra innovazione e abuso.

Anche altri Paesi, come Russia, Iran e Corea del Nord, sono stati menzionati come potenziali protagonisti di simili abusi. Secondo quanto riportato da NPR, la preoccupazione non riguarda solo i contenuti generati, ma anche il modo in cui questi vengono amplificati e resi credibili, minacciando seriamente la fiducia del pubblico.

Un problema globale per l’etica dell’AI

L’espansione dell’intelligenza artificiale in settori come sanità, istruzione, comunicazione e geopolitica comporta enormi responsabilità. OpenAI si è impegnata pubblicamente a monitorare e contrastare gli abusi, ma l’evidenza mostra che i tentativi di manipolazione si fanno sempre più sofisticati.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sull’uso responsabile delle IA generative, sulle norme da adottare e sull’urgenza di collaborazioni internazionali per identificare e sradicare queste minacce prima che abbiano effetti duraturi sul discorso pubblico globale.

