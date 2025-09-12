OpenAI - Borsainside.com

OpenAI continua a spingere sul futuro e ha appena firmato un accordo colossale con Oracle, dal valore di 300 miliardi di dollari. L’intesa riguarda l’accesso alla capacità computazionale cloud per i prossimi cinque anni, a partire dal 2027, e rappresenta uno dei contratti più grandi mai siglati nel settore tecnologico.

Cosa prevede l’accordo

L’intesa rientra nel progetto Stargate , l’iniziativa di OpenAI per creare una nuova generazione di data center ad altissima scala negli Stati Uniti.

L'obiettivo è sviluppare un'infrastruttura con una capacità di 4,5 gigawatt , un livello di consumo elettrico paragonabile a quello di milioni di abitazioni.

Si tratta di un contratto che, per dimensioni, va oltre i normali accordi commerciali e si avvicina a cifre tipiche di programmi governativi.

Implicazioni economiche e strategiche

Attualmente, OpenAI genera tra i 10 e i 13 miliardi di dollari di ricavi annui, ma i costi legati a questo accordo potrebbero superare gran parte delle entrate odierne.

Per Oracle, invece, l'intesa rappresenta un'occasione per consolidarsi come attore centrale nel settore cloud e nell'infrastruttura AI, entrando in competizione diretta con giganti come Microsoft Azure , Google Cloud e Amazon Web Services .

, e . L’investimento mostra quanto l’intelligenza artificiale stia diventando un’attività ad altissimo capitale e a lungo termine, capace di ridefinire il futuro della tecnologia.

Tempistiche e possibili rischi

L’accordo entrerà in vigore dal 2027 , dando a entrambe le aziende alcuni anni per pianificare la costruzione e l’espansione delle infrastrutture necessarie.

Restano dubbi su come verranno gestiti i consumi, quali tecnologie hardware verranno impiegate e come OpenAI affronterà l'enorme peso finanziario del progetto.

Diversi analisti sottolineano i rischi legati alla sostenibilità economica, se i ricavi della società non cresceranno in maniera proporzionata.

L’importanza del progetto Stargate

Stargate è il progetto infrastrutturale più ambizioso mai lanciato da OpenAI: comprende la costruzione di data center su larga scala, partnership con Oracle, SoftBank e altri attori del settore.

L'iniziativa non riguarda solo l'AI, ma coinvolge anche la produzione di hardware, la gestione energetica e lo sviluppo economico nelle aree in cui sorgeranno i data center.

Il progetto mira a fornire la base tecnologica per i futuri modelli di intelligenza artificiale, capaci di gestire un volume di dati e calcoli senza precedenti.

