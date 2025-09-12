OpenAI corre verso il futuro
OpenAI - Borsainside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

OpenAI continua a spingere sul futuro e ha appena firmato un accordo colossale con Oracle, dal valore di 300 miliardi di dollari. L’intesa riguarda l’accesso alla capacità computazionale cloud per i prossimi cinque anni, a partire dal 2027, e rappresenta uno dei contratti più grandi mai siglati nel settore tecnologico.

Cosa prevede l’accordo

  • L’intesa rientra nel progetto Stargate, l’iniziativa di OpenAI per creare una nuova generazione di data center ad altissima scala negli Stati Uniti.
  • L’obiettivo è sviluppare un’infrastruttura con una capacità di 4,5 gigawatt, un livello di consumo elettrico paragonabile a quello di milioni di abitazioni.
  • Si tratta di un contratto che, per dimensioni, va oltre i normali accordi commerciali e si avvicina a cifre tipiche di programmi governativi.

Implicazioni economiche e strategiche

  • Attualmente, OpenAI genera tra i 10 e i 13 miliardi di dollari di ricavi annui, ma i costi legati a questo accordo potrebbero superare gran parte delle entrate odierne.
  • Per Oracle, invece, l’intesa rappresenta un’occasione per consolidarsi come attore centrale nel settore cloud e nell’infrastruttura AI, entrando in competizione diretta con giganti come Microsoft Azure, Google Cloud e Amazon Web Services.
  • L’investimento mostra quanto l’intelligenza artificiale stia diventando un’attività ad altissimo capitale e a lungo termine, capace di ridefinire il futuro della tecnologia.

Tempistiche e possibili rischi

  • L’accordo entrerà in vigore dal 2027, dando a entrambe le aziende alcuni anni per pianificare la costruzione e l’espansione delle infrastrutture necessarie.
  • Restano dubbi su come verranno gestiti i consumi, quali tecnologie hardware verranno impiegate e come OpenAI affronterà l’enorme peso finanziario del progetto.
  • Diversi analisti sottolineano i rischi legati alla sostenibilità economica, se i ricavi della società non cresceranno in maniera proporzionata.

L’importanza del progetto Stargate

  • Stargate è il progetto infrastrutturale più ambizioso mai lanciato da OpenAI: comprende la costruzione di data center su larga scala, partnership con Oracle, SoftBank e altri attori del settore.
  • L’iniziativa non riguarda solo l’AI, ma coinvolge anche la produzione di hardware, la gestione energetica e lo sviluppo economico nelle aree in cui sorgeranno i data center.
  • Il progetto mira a fornire la base tecnologica per i futuri modelli di intelligenza artificiale, capaci di gestire un volume di dati e calcoli senza precedenti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani