Oracle - BorsaInside.com

Durante l’evento Oracle AI World a Las Vegas, Oracle ha annunciato una nuova generazione di agenti di intelligenza artificiale integrati nella suite Oracle Fusion Cloud Applications, progettati per trasformare le principali funzioni finanziarie delle imprese.

Realizzati tramite Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications, questi agenti sono integrati direttamente nei processi contabili e finanziari per automatizzare i flussi di lavoro, offrire analisi predittive e aumentare la produttività dei team amministrativi.

Secondo Rondy Ng, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo applicativo di Oracle, “l’azienda sta inaugurando una nuova era della finanza guidata dagli agenti, dove gli assistenti AI rendono i processi più proattivi, continui e meno dipendenti dall’intervento umano, consentendo ai team di concentrarsi su decisioni strategiche e risultati di valore”.

Quattro nuovi agenti per la finanza intelligente

I nuovi AI agent operano all’interno di Oracle Fusion Cloud ERP e Oracle Fusion Cloud EPM, e comprendono:

Payables Agent: automatizza la gestione delle fatture multi-canale (email, portali, EDI, PDF), estrae i dati, li confronta con ordini e ricevute, applica controlli fiscali e di frode e inoltra per approvazione e pagamento. Migliora la conformità e riduce gli errori manuali.

automatizza la gestione delle (email, portali, EDI, PDF), estrae i dati, li confronta con ordini e ricevute, applica controlli fiscali e di frode e inoltra per approvazione e pagamento. Migliora la conformità e riduce gli errori manuali. Ledger Agent: consente ai contabili di passare da un approccio reattivo a uno basato su insight continui , grazie a comandi in linguaggio naturale, spiegazioni contestuali e creazione automatica di registrazioni di rettifica.

consente ai contabili di passare da un approccio reattivo a uno , grazie a comandi in linguaggio naturale, spiegazioni contestuali e creazione automatica di registrazioni di rettifica. Planning Agent: supporta i team di pianificazione finanziaria (FP&A) con analisi in tempo reale , previsioni basate su eventi e simulazioni “what-if”, migliorando la precisione dei forecast e la collaborazione interfunzionale.

supporta i team di pianificazione finanziaria (FP&A) con , previsioni basate su eventi e simulazioni “what-if”, migliorando la precisione dei forecast e la collaborazione interfunzionale. Payments Agent: ottimizza i flussi di cassa gestendo opzioni di pagamento come pagamenti anticipati, carte virtuali e finanziamenti, interagendo con i sistemi bancari per velocizzare onboarding e transazioni.

Tutti gli agenti operano su Oracle Cloud Infrastructure, con sicurezza avanzata, integrazione nativa e nessun costo aggiuntivo per i clienti Fusion.

Efficienza, automazione e decisioni più rapide

Questi strumenti rappresentano un salto di qualità nella gestione finanziaria, permettendo alle aziende di:

Ridurre i tempi di chiusura contabile e aumentare la precisione.

e aumentare la precisione. Migliorare la compliance e la tracciabilità delle operazioni.

Rendere i processi finanziari più predittivi e automatizzati.

Ottenere una visione in tempo reale sulla liquidità e sulle performance operative.

Con oltre 11.000 organizzazioni in tutto il mondo che già utilizzano Oracle Fusion Cloud ERP, i nuovi agenti AI rafforzano l’impegno di Oracle nel fornire una suite completa di applicazioni intelligenti, che spaziano da finanza e contabilità a procurement, gestione progetti, supply chain e risk management.

Costruire agenti AI personalizzati con Oracle AI Agent Studio

Oltre agli agenti predefiniti, aziende e partner possono utilizzare Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications per creare, testare e distribuire agenti AI personalizzati, ottimizzando i processi secondo le proprie esigenze operative.

La suite Oracle Fusion Cloud Applications offre soluzioni integrate e potenziate dall’intelligenza artificiale, tra cui:

Fusion Cloud ERP per la gestione finanziaria e operativa;

per la gestione finanziaria e operativa; Fusion Cloud HCM per le risorse umane;

per le risorse umane; Fusion Cloud SCM per supply chain e produzione;

per supply chain e produzione; Fusion Cloud CX per marketing, vendite e customer service.

Con queste innovazioni, Oracle si conferma tra i pionieri della finanza digitale intelligente, offrendo alle imprese strumenti concreti per accelerare le decisioni, ridurre i costi e incrementare la resilienza operativa in un contesto economico sempre più guidato dall’intelligenza artificiale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.