L’oro continua a catalizzare l’attenzione dei mercati e, nonostante un rally già molto potente, Goldman Sachs ha deciso di alzare con decisione le proprie previsioni sul metallo prezioso. La banca d’affari ha infatti rivisto al rialzo di oltre il 10% il target di fine anno, segnalando che la domanda non sta arrivando soltanto dalle banche centrali, ma sempre di più anche dagli investitori privati, che stanno usando il metallo come strumento di diversificazione e protezione in uno scenario globale ancora carico di rischi.

Secondo una nota datata 21 gennaio, gli analisti Daan Struyven e Lina Thomas hanno portato l’obiettivo di prezzo per dicembre 2026 a 5.400 dollari l’oncia, rispetto alla precedente stima di 4.900 dollari. Un aggiornamento importante, che mostra come l’interesse verso l’oro sia percepito come un fenomeno strutturale e non come un semplice movimento speculativo di breve periodo.

Per Goldman Sachs la domanda privata “non è più una copertura temporanea”

Uno dei punti chiave dell’analisi è la natura della domanda che sta sostenendo l’attuale ciclo rialzista. Goldman sottolinea che, a differenza di fasi precedenti in cui gli acquisti si intensificavano per motivi legati a singoli eventi, oggi il mercato appare spinto da preoccupazioni più profonde e persistenti.

In passato, infatti, l’oro veniva spesso utilizzato come scudo momentaneo in occasione di appuntamenti politici cruciali, come ad esempio le elezioni statunitensi del 2024. Ora invece, secondo la banca, gli investitori privati stanno ragionando su rischi molto più ampi, legati alla sostenibilità fiscale di lungo periodo e alle scelte di politica economica che potrebbero condizionare i mercati anche nei prossimi anni.

Questo significa che le posizioni create per proteggersi da shock macroeconomici non verrebbero smontate rapidamente, perché l’incertezza non riguarda soltanto un singolo “momento”, ma l’intera direzione del sistema.

Oro ai massimi storici dopo un anno di rialzi: spinta da geopolitica e Fed

Negli ultimi dodici mesi il prezzo dell’oro ha registrato un aumento superiore al 70%, arrivando a segnare nuovi record nelle prime settimane del 2026. A sostenere questa corsa ci sono diversi fattori, ma due in particolare stanno facendo da acceleratore.

Da un lato, le tensioni geopolitiche continuano a rendere più appetibile ogni asset percepito come difensivo. Dall’altro, hanno pesato anche i ripetuti attacchi di Donald Trump contro la Federal Reserve, che stanno alimentando dubbi e discussioni sulla solidità dell’indipendenza della banca centrale americana. Quando il mercato inizia a percepire un aumento del rischio istituzionale, l’oro tende a tornare al centro delle strategie di protezione.

Banche centrali ancora protagoniste: attesi acquisti medi da 60 tonnellate al mese

Goldman Sachs ritiene che anche nel 2026 le banche centrali rimarranno un pilastro fondamentale della domanda. La stima della banca è chiara: acquisti medi intorno alle 60 tonnellate al mese nel corso dell’anno.

Secondo questa lettura, in particolare i Paesi emergenti sarebbero intenzionati a proseguire la strategia di diversificazione strutturale delle riserve, riducendo gradualmente la dipendenza dalle valute tradizionali e aumentando l’esposizione a un bene come l’oro, considerato più “neutrale” e meno legato alle dinamiche politiche internazionali.

ETF occidentali in crescita: +500 tonnellate dal 2025

Un altro segnale che Goldman considera rilevante riguarda gli ETF sull’oro, soprattutto quelli legati agli investitori occidentali. Dal 2025 le posizioni complessive sarebbero aumentate di circa 500 tonnellate, un dato che per la banca va oltre ciò che ci si sarebbe aspettati considerando soltanto la variabile dei tassi di interesse.

In questo scenario, Goldman prevede anche la possibilità di ulteriori tagli della Federal Reserve per circa 50 punti base nel corso dell’anno. Tuttavia, l’idea è che la dinamica sugli ETF non sia guidata solo dalla prospettiva di una politica monetaria più accomodante, ma da un atteggiamento più ampio di ricerca di protezione e diversificazione.

Il “debasement trade” rafforza la spinta: fisico e opzioni alimentano la domanda

Tra le motivazioni citate, Goldman evidenzia anche il cosiddetto debasement trade, ovvero la strategia che punta sull’oro come difesa dal potenziale deterioramento del valore reale delle valute nel tempo.

Secondo la banca, questa tendenza sarebbe sostenuta da due elementi in particolare: gli acquisti fisici da parte di famiglie ad alto patrimonio e l’uso di strumenti finanziari come le opzioni call sull’oro, che aumentano l’esposizione al rialzo.

Il risultato è una struttura di mercato in cui i rischi, secondo Goldman, rimangono “fortemente orientati al rialzo”, perché la diversificazione degli investitori privati potrebbe addirittura accelerare se lo scenario globale continuasse a rimanere instabile.

Quali sono i rischi per lo scenario rialzista secondo Goldman Sachs

Anche se il quadro appare favorevole, Goldman Sachs segnala che esiste un possibile rischio al ribasso da non ignorare. Se dovesse arrivare una riduzione rapida delle preoccupazioni legate alle politiche fiscali e monetarie di lungo periodo, una parte delle coperture macro potrebbe venire ridotta.

In altre parole, se il mercato tornasse improvvisamente a percepire maggiore stabilità e sostenibilità, alcuni investitori potrebbero smontare posizioni difensive costruite negli ultimi mesi, indebolendo temporaneamente la domanda.

Oro oggi: prezzo spot e future dopo i record di ieri

Dopo aver aggiornato i massimi storici nella giornata di ieri, oggi l’oro ha mostrato una reazione più stabile, riuscendo a recuperare dal calo iniziale grazie a un parziale alleggerimento delle tensioni legate alla Groenlandia.

In mattinata il prezzo spot scambia intorno a 4.828 dollari, mentre il future con scadenza febbraio si muove in area 4.829 dollari. I massimi di ieri erano stati rispettivamente 4.888 per lo spot e 4.890 per il future.

Nel bilancio settimanale il metallo prezioso risulta in rialzo di quasi il 5%, confermando un trend estremamente deciso che negli ultimi dodici mesi ha portato a una serie di record consecutivi.

Groenlandia e accordo con la NATO: perché i mercati hanno reagito

Sul fronte politico, un elemento di distensione è arrivato dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritirato la minaccia di imporre dazi alle nazioni europee, in seguito a un’intesa su un “quadro per un accordo futuro” relativo alla Groenlandia durante i colloqui con il Segretario generale della NATO, Mark Rutte.

La posizione aggressiva degli Stati Uniti su questo dossier aveva contribuito ad alimentare tensioni diplomatiche con gli alleati europei, creando nervosismo sui mercati finanziari. In questi contesti, l’oro tende a beneficiare immediatamente dell’aumento della domanda difensiva, perché viene percepito come un bene rifugio capace di reggere meglio nelle fasi di instabilità internazionale.

