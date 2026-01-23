Record dell'oro - BorsaInside.com

I futures sull’oro hanno superato quota 4.900 dollari per la prima volta, aggiornando nuovi massimi storici dopo una serie di record messi a segno nel giro di poche settimane. È un segnale chiaro: il mercato sta entrando in una fase in cui la domanda non è più soltanto “difensiva”, ma sta diventando strutturale, con capitali che continuano a fluire sul metallo anche dopo rialzi già importanti.

Goldman alza l’obiettivo: perché la domanda dei privati sta cambiando tutto

Secondo gli analisti di Goldman Sachs, la spinta più interessante non arriva più soltanto dalle banche centrali, ma da un fenomeno che sta prendendo forma con forza: la diversificazione dei portafogli privati verso l’oro. In pratica, sempre più investitori stanno spostando parte del capitale sul metallo per proteggersi da instabilità, rischi geopolitici e incertezza economica.

La banca ha infatti aumentato la sua previsione per dicembre 2026 a 5.400 dollari l’oncia, rispetto al precedente obiettivo di 4.900. Il motivo è che quello che veniva considerato un possibile “rischio al rialzo” si sta concretizzando: i privati stanno entrando in maniera più decisa e, soprattutto, con un atteggiamento meno speculativo e più di lungo periodo.

Il dettaglio più importante: chi compra non sembra voler vendere

Uno dei punti chiave sottolineati dagli analisti è che questi compratori “privati” non sembrano orientati a scaricare le posizioni nel breve. Questo fa una differenza enorme perché, quando un mercato sale grazie a investitori di breve periodo, basta un momento di tensione per scatenare prese di profitto e ribassi violenti.

Se invece la domanda è guidata da chi compra oro come bene di protezione, il prezzo può restare elevato più a lungo, perché la pressione di vendita è più bassa e le fasi di correzione tendono a essere più contenute.

Da banche centrali a investitori privati: la corsa è accelerata dal 2025

Negli anni precedenti l’oro era già salito molto, soprattutto grazie agli acquisti delle banche centrali, che avevano sostenuto la domanda in modo costante. Però dal 2025 in poi il movimento è diventato più aggressivo perché sul mercato è entrata con forza anche la domanda dei privati, creando un effetto di competizione: più compratori che inseguono una quantità di oro disponibile che non cresce velocemente.

In parallelo, ha contribuito anche un tema molto semplice: quando aumenta la percezione che la moneta “perda valore” nel tempo, cresce la tendenza a cercare beni considerati più solidi, e l’oro resta una delle scelte più immediate per questo tipo di strategia.

Geopolitica e incertezza: l’oro reagisce a ogni scossa

Il 2026 sta confermando uno schema molto chiaro: ogni evento geopolitico rilevante tende a spingere l’oro verso l’alto. Anche quando il prezzo scende per qualche ora o per una seduta, spesso recupera rapidamente se il mercato avverte di nuovo tensioni o instabilità.

Questo comportamento rafforza l’idea che l’oro venga trattato sempre meno come “materia prima classica” e sempre più come strumento di protezione, usato proprio quando gli investitori vogliono ridurre esposizione al rischio.

Performance: +11% da inizio anno, dopo un 2025 già esplosivo

Il dato più impressionante è la continuità. L’oro è già in rialzo di circa 11% da inizio anno, e questo avviene dopo un 2025 che aveva già segnato un incremento vicino al 65%. Numeri del genere non sono comuni per un asset considerato tradizionalmente “stabile”, ed è proprio per questo che l’attenzione del mercato è così alta.

UBS: quota in portafoglio sensata e obiettivi ancora più ambiziosi

Anche UBS sostiene che l’oro stia confermando la sua utilità quando aumentano i rischi geopolitici. Nelle loro valutazioni, una piccola allocazione in oro resta ragionevole per un portafoglio bilanciato, con un obiettivo di prezzo intorno ai 5.000 dollari l’oncia.

La parte interessante è che la banca vede anche spazio per un’estensione fino a 5.400 dollari, soprattutto se le tensioni globali dovessero tornare ad aumentare o se l’incertezza politica continuasse a restare elevata.

Cosa significa davvero per chi investe: opportunità e rischi reali

Un oro che corre così non è solo “bene rifugio”, ma diventa anche un mercato in cui il timing conta molto. Da un lato, la presenza di domanda privata e istituzionale può rendere il trend più resistente e meno fragile. Dall’altro, quando un asset tocca record su record, aumenta anche la probabilità di correzioni improvvise, soprattutto se cambiano le condizioni macroeconomiche o se rientrano i timori che hanno alimentato l’acquisto.

La vera differenza, in questo scenario, la fa il motivo per cui si compra: se l’oro viene usato come protezione di lungo periodo, i movimenti di breve contano meno. Se invece l’obiettivo è fare profitto veloce, il rischio di entrare “in cima” è molto più alto.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.