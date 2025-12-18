Wall Street - BorsaInside.com

Nonostante le valutazioni elevate di Wall Street, il sentiment dei grandi investitori globali resta sorprendentemente positivo. I principali gestori continuano a puntare con decisione sulle Magnifiche 7, sull’oro e più in generale sugli asset rischiosi, riducendo ulteriormente le riserve di liquidità. È quanto emerge dall’ultimo Global Fund Manager Survey di Bank of America, che fotografa uno scenario di fiducia diffusa e aspettative macroeconomiche ai massimi da anni.

Le allocazioni di liquidità sono scese al 3,3%, nuovo minimo storico, in calo rispetto al 3,7% del mese precedente. Un dato che da solo racconta quanto i gestori siano oggi orientati verso il risk-on, convinti che l’economia globale sia avviata verso un atterraggio morbido e non verso una recessione.

Fiducia macro ai massimi da oltre tre anni

Secondo Michael Hartnett, chief investment strategist di Bank of America, l’indagine di dicembre è la più rialzista degli ultimi tre anni e mezzo. Il livello di ottimismo macroeconomico è tornato sui massimi da agosto 2021, sostenuto dalla percezione che l’economia globale stia “viaggiando a pieno regime”.

Non a caso, l’esposizione complessiva ad azioni e materie prime è la più alta da febbraio 2022. Hartnett sottolinea come un simile entusiasmo si sia manifestato solo otto volte nel XXI secolo, in fasi storiche ben precise: dalla ripresa post-crisi finanziaria del 2010-2011 al boom seguito alla riapertura dell’economia globale nel periodo post-Covid tra fine 2020 e metà 2021.

Il sondaggio, che coinvolge 203 gestori per un totale di 569 miliardi di dollari in asset gestiti, mostra un consenso quasi unanime:

57% prevede un atterraggio morbido

prevede un 37% ritiene che non ci sarà alcun rallentamento significativo

ritiene che non ci sarà alcun rallentamento significativo solo 3% teme un atterraggio duro, minimo degli ultimi due anni e mezzo

Uno scenario coerente con condizioni di liquidità globali considerate tra le più favorevoli dalla crisi del 2008.

Europa allineata: gestori sempre più esposti al rischio

Il quadro non cambia guardando all’Europa. Anche qui prevale una chiara impostazione risk-on. Il 18% netto dei gestori europei si aspetta un’economia globale più forte nei prossimi dodici mesi, in netto aumento rispetto al mese precedente e al livello più alto da agosto 2021.

Il 59% prevede che le politiche economiche statunitensi avranno un impatto positivo sulla crescita globale nel 2026, più del doppio rispetto alla rilevazione precedente. Ancora più marcato l’ottimismo sull’area euro: il 78% netto si aspetta una crescita europea più robusta, massimo da luglio 2021, anche grazie alle aspettative di stimolo fiscale in Germania.

Migliora anche la percezione sulla Cina, con il 22% degli intervistati che prevede un’accelerazione della crescita, sebbene una quota significativa continui a stimare uno scenario di stagnazione.

Sul fronte dei mercati, l’81% dei gestori si attende rialzi nel breve periodo per le azioni europee, mentre il 92% prevede un mercato più alto nei prossimi dodici mesi: entrambi dati record. Le valutazioni non sembrano spaventare: il 32% netto considera le borse europee sottovalutate, vicino ai massimi degli ultimi cinque anni. Anche qui la liquidità scende al minimo da 12 anni, fermandosi al 2,8%.

Interessante anche il dato sulla FOMO, la paura di restare esclusi da un rally: la percentuale di chi teme di essere sottopesato in azioni è scesa dal 38% al 27%, segnale che molti gestori ritengono di essere già adeguatamente esposti.

Treasury sotto osservazione e curve più ripide nel 2026

Se l’azionario domina le preferenze, sul fronte obbligazionario emergono aspettative diverse. La maggioranza dei gestori si attende rendimenti più elevati sui Treasury nel medio termine. Complice la convinzione, diffusa al momento del sondaggio, che Kevin Hassett possa guidare la Federal Reserve, molti investitori prevedono una politica monetaria più accomodante nel lungo periodo.

Di conseguenza, circa tre quarti dei gestori si aspettano curve dei rendimenti più ripide nel 2026, con pressioni al rialzo sui tassi a lungo termine.

Magnifiche 7 e oro restano le posizioni più affollate

Le scommesse più condivise restano quelle sulle Magnifiche 7, che rappresentano la posizione lunga più affollata per il 54% degli intervistati. Al secondo posto troviamo l’oro, scelto dal 29% come asset di protezione e diversificazione in uno scenario di crescita e politiche monetarie più flessibili.

A livello settoriale, le preferenze si concentrano su finanziari e sanità, mentre risultano penalizzati energia, liquidità e beni di prima necessità, considerati meno attraenti in questa fase di ciclo.

Rischio AI: la paura della bolla si attenua

Qual è allora il principale rischio percepito? I timori legati a una possibile bolla sull’intelligenza artificiale, in particolare per l’eccesso di investimenti e il capex degli hyperscaler, restano sullo sfondo ma con intensità minore. Solo il 14% dei gestori ritiene che le aziende stiano spendendo troppo in investimenti legati all’AI, in calo rispetto al 20% del mese precedente.

Un segnale che, almeno per ora, la narrativa sull’AI come motore strutturale di crescita continua a prevalere sulle preoccupazioni di breve periodo, rafforzando un clima di fiducia che pochi mesi fa sembrava difficile da immaginare.

