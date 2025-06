L’Unione Europea ha inflitto una sanzione da record di 329 milioni di euro alle piattaforme di food delivery Delivery Hero (tedesca) e Glovo (spagnola) per aver formato un cartello dal 2018 al 2022. Una decisione che segna un precedente importante: è infatti la prima volta che Bruxelles sanziona comportamenti anticoncorrenziali specificamente legati al mercato del lavoro.

Le aziende sono state accusate di aver messo in atto strategie coordinate per limitare la concorrenza. Tra le pratiche contestate: accordi per non “rubarsi” dipendenti a vicenda, condivisione sistematica di informazioni commerciali riservate e spartizione geografica dei mercati europei. La vicenda ha origine quando Delivery Hero ha inizialmente investito in Glovo come socio di minoranza, per poi acquisirne il controllo totale.

Teresa Ribera, vicepresidente della Commissione UE, ha sottolineato come queste pratiche abbiano danneggiato non solo la concorrenza, ma anche le opportunità lavorative, impedendo ai dipendenti di beneficiare di una vera competizione per i talenti. Particolarmente significativo il fatto che gran parte delle comunicazioni illecite sia avvenuta attraverso WhatsApp, dimostrando come anche i canali informali possano configurare violazioni antitrust.

Insomma, un segnale piuttosto forte di come l’UE non tolleri manipolazioni del mercato del lavoro, con un intervento rigoroso contro le pratiche che limitano le opportunità professionali dei lavoratori.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.