Il gruppo tedesco Rheinmetall guarda al 2026 con obiettivi di crescita molto ambiziosi. L’azienda ha annunciato di aspettarsi un incremento delle vendite compreso tra il 40% e il 45%, una previsione che sostanzialmente coincide con le stime degli analisti raccolte nei sondaggi di mercato.

Secondo la guidance diffusa dalla società, i ricavi nel 2026 dovrebbero raggiungere un livello compreso tra 14 e 14,5 miliardi di euro, in forte aumento rispetto ai 9,9 miliardi registrati nel 2025. Il dato è sostanzialmente in linea con il consenso degli analisti, che indicava un valore mediano di circa 14,1 miliardi di euro.

Margini e utili operativi: le stime degli analisti

Per quanto riguarda la redditività, Rheinmetall ha indicato un margine operativo intorno al 19%, leggermente al centro del precedente range previsto tra il 18% e il 20%.

Secondo gli analisti di Jefferies, questa indicazione implicherebbe un utile operativo (EBIT) compreso tra 2,66 e 2,76 miliardi di euro. Tuttavia, il valore medio della previsione risulta circa il 2% inferiore rispetto alle aspettative del consenso di mercato, come sottolineato dall’analista Chloe Lemarie.

La revisione della guidance, dunque, si colloca appena sopra il limite superiore delle precedenti indicazioni sulle vendite, mentre per quanto riguarda il margine operativo rimane in linea con le stime già comunicate.

Flussi di cassa e nuovi ordini

Un altro punto osservato con attenzione dagli investitori riguarda la generazione di cassa. L’azienda ha indicato una conversione di cassa superiore al 40%, un valore che potrebbe però risultare inferiore alle aspettative del mercato.

Il consenso degli analisti, infatti, si attestava su circa 2,5 miliardi di euro di free cash flow, equivalente a una conversione vicina al 90%, un livello significativamente più alto rispetto alla guidance fornita dal gruppo.

Parallelamente, Rheinmetall ha confermato il suo obiettivo per il portafoglio ordini del 2026, che dovrebbe raggiungere circa 80 miliardi di euro.

Dividendo in crescita per gli azionisti

Nonostante le stime prudenti su alcuni indicatori, la società ha annunciato l’intenzione di proporre un dividendo di 11,50 euro per azione per l’esercizio 2025. La proposta sarà sottoposta agli azionisti durante l’assemblea generale prevista a maggio.

Il dividendo rappresenterebbe un aumento significativo rispetto agli 8,10 euro distribuiti l’anno precedente, segnale della volontà del gruppo di continuare a remunerare gli azionisti.

I risultati del 2025: crescita forte ma sotto le attese

Nel 2025 Rheinmetall ha comunque registrato una crescita significativa rispetto all’anno precedente, anche se i numeri finali non hanno pienamente soddisfatto le aspettative degli analisti.

I principali risultati dell’esercizio sono stati:

Ricavi: 9,935 miliardi di euro (+29% su base annua)

9,935 miliardi di euro (+29% su base annua) Utile operativo: 1,84 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,4 miliardi del 2024

1,84 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,4 miliardi del 2024 Margine operativo: 18,5%

Nonostante il miglioramento operativo, i dati sono rimasti al di sotto delle previsioni del mercato, che indicavano ricavi per circa 10,12 miliardi di euro, un EBIT di 1,92 miliardi e un margine operativo del 19%.

Utile netto in calo

Il dato che ha maggiormente deluso il mercato riguarda l’utile netto, sceso a 696 milioni di euro rispetto ai 717 milioni del 2024. Il risultato è stato anche significativamente inferiore rispetto alle stime del consenso Visible Alpha, che prevedevano circa 1,15 miliardi di euro.

Portafoglio ordini record

Un segnale positivo arriva invece dal portafoglio ordini, che ha raggiunto un livello record di 63,8 miliardi di euro alla fine del 2025, segnando una crescita del 36% su base annua. Questo dato evidenzia una domanda molto solida per i prodotti del gruppo nei prossimi anni.

Un quarto trimestre sotto le previsioni

Anche l’ultima parte dell’anno ha evidenziato risultati inferiori alle attese degli analisti. Nel quarto trimestre 2025, Rheinmetall ha generato 2,42 miliardi di euro di ricavi, circa il 7% in meno rispetto alle stime di consenso.

Lo stesso scostamento negativo, sempre intorno al 7%, è stato registrato anche per l’utile operativo trimestrale.

