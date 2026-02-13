📊 In breve

💰 Impatto economico totale di 252,1 milioni di euro – il Festival non è solo musica, ma una vera macchina economica che genera valore quanto una media impresa quotata

– il Festival non è solo musica, ma una vera macchina economica che genera valore quanto una media impresa quotata 👥 Oltre 1.300 posti di lavoro attivati – tra occupazione diretta, indiretta e indotto, Sanremo crea un ecosistema lavorativo significativo per l’economia italiana

– tra occupazione diretta, indiretta e indotto, Sanremo crea un ecosistema lavorativo significativo per l’economia italiana 📈 Crescita continua rispetto al 2025 – con un incremento dai 245 milioni dell’anno scorso, il trend positivo conferma la forza dell’evento come moltiplicatore economico

La prossima edizione del Festival di Sanremo si sta avvicinando a grandi passi e, secondo l’analisi condotta da EY, lo farà con un impatto economico importante, pari a 252,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 245 milioni registrati nel 2025.

“L’analisi mostra come il Festival di Sanremo si confermi un importante attore della crescita economica regionale con interessanti ricadute per il Paese, anche in termini di immagine“, spiega Mario Rocco, responsabile valuation, modelling and economics di EY Italia. Il valore aggiunto generato dall’evento è pari a circa 96 milioni di euro, una cifra assimilabile al PIL prodotto da una realtà imprenditoriale di medie dimensioni.

In questo senso, è utile ricordare che l’effetto Sanremo si articola su tre livelli distinti. L’impatto diretto della manifestazione sfiora i 102 milioni di euro sul valore della produzione. A questo si aggiungono 110 milioni di effetti indiretti, generati dall’attivazione di fornitori e servizi collegati all’evento. Infine, l’indotto produce quasi 40 milioni di euro attraverso la spesa di chi lavora e partecipa alla manifestazione.

Il risultato è un moltiplicatore economico che trasforma ogni euro investito nell’evento in un flusso di ricchezza che si distribuisce sul territorio. Oltre 1.300 posti di lavoro vengono attivati durante la settimana del Festival, coinvolgendo professionalità che spaziano dalla produzione televisiva all’ospitalità, dalla ristorazione ai trasporti.

Il motore finanziario rimangono sponsor e pubblicità

Il vero motore finanziario del Festival sono la raccolta pubblicitaria e le sponsorizzazioni, che da sole apportano circa 70 milioni di euro. Un investimento che genera un impatto economico complessivo di circa 176 milioni di euro, con oltre 65 milioni di valore aggiunto e più di 800 occupati attivati.

Le aziende che scelgono di associare il proprio brand al Festival sanno di investire in una piattaforma che garantisce visibilità nazionale e internazionale, con una copertura mediatica che supera i confini televisivi tradizionali e si estende ai social media e alle piattaforme digitali.

La presenza del pubblico a teatro e dei professionisti

Quest’anno il Teatro Ariston ha registrato un tasso di occupazione del 90% nelle cinque serate della manifestazione. La spesa media giornaliera di un singolo spettatore si attesta intorno ai 500 euro, considerando trasporto, pernottamento, ristorazione e spese varie. Complessivamente, la presenza di spettatori e professionisti a Sanremo vale 28 milioni di produzione e circa 12 milioni di valore aggiunto, con 225 occupati attivati.

Le sole spese organizzative dell’evento pesano per 48 milioni di euro, una cifra che testimonia la complessità logistica e produttiva di una manifestazione che deve coordinare centinaia di professionisti, artisti, tecnici e addetti ai lavori per cinque serate consecutive in diretta nazionale.

Cosa aspettarci dal futuro

Le previsioni per le prossime edizioni indicano che il Festival di Sanremo continuerà a essere un evento di grande rilevanza economica. “La crescente attenzione degli sponsor e l’aumento della partecipazione del pubblico rappresentano indicatori positivi per le prossime edizioni“, sottolinea Mario Rocco, evidenziando come l’interesse delle aziende verso la manifestazione sia in costante crescita.

L’evoluzione digitale e la capacità del Festival di adattarsi alle nuove piattaforme di fruizione dei contenuti rappresentano ulteriori elementi che potrebbero incrementare l’impatto economico nelle edizioni future, ampliando il bacino di pubblico e le opportunità di monetizzazione.

💭 Cosa ne pensiamo

Il Festival di Sanremo è un caso di studio eccellente su come la cultura musicale possa generare valore economico tangibile. I 252 milioni di impatto non sono solo un numero: sono posti di lavoro, investimenti territoriali e ricchezza distribuita. La crescita costante anno dopo anno dimostra che investire in eventi culturali di qualità non è un costo ma una strategia di sviluppo economico intelligente.

Per l’Italia, che ha nella cultura uno dei suoi asset più preziosi, questo modello potrebbe essere replicato e valorizzato ulteriormente, trasformando il patrimonio culturale in un motore di crescita sostenibile e inclusivo.

