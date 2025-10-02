Reddit - BorsaInside.com

Il titolo Reddit (RDDT) ha subito un duro colpo a Wall Street, perdendo circa 12% nella seduta di mercoledì, in scia al calo già registrato nel giorno precedente. La flessione è legata ai nuovi dati di Promptwatch, che mostrano un netto ridimensionamento dell’uso dei contenuti di Reddit da parte di ChatGPT.

Secondo il report, il 1° ottobre solo il 2% delle risposte del chatbot di OpenAI citava Reddit, contro il 9,7% del mese precedente e ben lontano dal picco di oltre il 14% a settembre.

Reddit resta comunque la piattaforma più citata

Nonostante il calo, Reddit continua a essere la fonte social più utilizzata da ChatGPT. In media, nel mese di settembre, i contenuti del sito comparivano nel 4,3% delle risposte, mentre il secondo classificato, LinkedIn, si fermava appena allo 0,4%.

Questo dato riflette il ruolo unico di Reddit nel panorama digitale: il sito viene spesso usato come una sorta di motore di ricerca alternativo, con gli utenti che aggiungono “reddit” alle query su Google per trovare consigli, esperienze personali o soluzioni pratiche.

Il nodo delle licenze con OpenAI e Google

Reddit ha saputo trasformare la minaccia degli AI chatbot in opportunità, stringendo accordi da miliardi di dollari con OpenAI e Google per la concessione dei suoi contenuti ai modelli di intelligenza artificiale.

Bloomberg ha riportato a metà settembre che Reddit starebbe negoziando un nuovo contratto di licenza con Google, basato su un meccanismo di dynamic pricing: il valore del contratto aumenterebbe in base alla frequenza con cui i contenuti vengono utilizzati dalle risposte AI. La notizia aveva spinto il titolo al rialzo nelle scorse settimane, ma i dati di Promptwatch riaprono interrogativi sul reale potere contrattuale della piattaforma.

Secondo Andrew Freedman di Hedgeye Risk Management, attualmente short su RDDT, OpenAI e Google avrebbero maggiore leva nei rinnovi di quanto Reddit si aspetti, rendendo complessa la trattativa per massimizzare i ricavi dalle licenze.

Pubblicità ancora al centro del business

Al di là delle licenze AI, la fonte primaria di ricavi per Reddit resta la pubblicità, che ha generato il 93% del fatturato nel secondo trimestre 2025, pari a 465 milioni di dollari, con una crescita annua dell’84%: il ritmo più alto degli ultimi tre anni.

Tuttavia, gli investitori restano cauti. Le performance del titolo dopo le trimestrali di febbraio e maggio avevano già mostrato la vulnerabilità di Reddit ai cambiamenti dell’algoritmo di Google Search, da cui dipende una quota significativa del traffico quotidiano del sito.

Outlook

La flessione delle citazioni su ChatGPT non rappresenta ancora, secondo alcuni analisti, un trend consolidato. Tuttavia, con le trattative sui rinnovi delle licenze AI in corso, il dato potrebbe pesare sulle prossime negoziazioni.

Per Reddit, la sfida resta duplice: consolidare le entrate pubblicitarie e allo stesso tempo dimostrare che i suoi contenuti mantengono un valore strategico per l’ecosistema AI, in un momento in cui il titolo in Borsa continua a mostrare forte volatilità.

