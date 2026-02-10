Nasdaq 100 - BorsaInside.com

Invesco rafforza la propria presenza nel mercato europeo degli ETF con il lancio di un nuovo prodotto che intercetta due esigenze sempre più centrali per gli investitori: partecipare alla crescita del Nasdaq-100 e ottenere un flusso di reddito mensile più prevedibile. Il nuovo Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF introduce una struttura ibrida che combina la replica dell’indice con una gestione attiva delle opzioni, puntando a migliorare il profilo rischio-rendimento nel tempo.

Un ETF sul Nasdaq-100 orientato a reddito e controllo del rischio

Il nuovo ETF nasce per offrire un’esposizione significativa alle principali società tecnologiche e growth quotate sul Nasdaq-100, affiancando a questa componente una strategia attiva dedicata alla generazione di income. L’obiettivo non è solo distribuire un rendimento mensile, ma anche attenuare l’impatto delle fasi di mercato negative, un aspetto particolarmente rilevante in un contesto di volatilità ancora elevata sui mercati azionari.

Rispetto agli ETF puramente passivi, il fondo adotta un approccio più flessibile, in grado di adattare l’allocazione alle condizioni di mercato, cercando un equilibrio tra potenziale di crescita e mitigazione del ribasso.

Perché Invesco punta sugli ETF a gestione attiva

Negli ultimi anni la domanda di ETF gestiti attivamente ha mostrato una crescita costante, soprattutto tra gli investitori alla ricerca di soluzioni più dinamiche rispetto alla semplice replica di un indice. Invesco si è affermata come uno dei principali operatori in questo segmento in Europa, con una quota rilevante delle nuove emissioni di ETF attivi e una raccolta significativa di capitali.

Il lancio di questo prodotto rappresenta un’evoluzione del concetto di ETF attivo: una struttura costruita su un benchmark ampiamente riconosciuto come il Nasdaq-100, integrata da una gestione professionale delle opzioni per rispondere in modo più mirato alle esigenze di reddito e controllo del rischio.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Come funziona la strategia dell’ETF Income Advantage

La struttura del fondo si basa su due pilastri complementari:

Componente azionaria passiva , che mira a replicare fedelmente l’andamento del Nasdaq-100

, che mira a replicare fedelmente l’andamento del Nasdaq-100 Componente opzionale attiva, gestita dal team Global Strategies di Invesco, focalizzata sulla generazione di reddito tramite strategie options-based

Questa combinazione consente al fondo di puntare a una volatilità inferiore rispetto all’indice puro, mantenendo al tempo stesso una partecipazione significativa ai movimenti positivi del mercato. La gestione attiva delle opzioni viene adattata in modo continuo per tenere conto dei cambiamenti dello scenario macroeconomico e finanziario.

Reddito mensile senza i limiti delle strategie tradizionali

Uno degli elementi distintivi dell’ETF è la fonte del reddito distribuito. Il flusso mensile deriva principalmente dai premi delle opzioni, riducendo l’esposizione ai rischi tipici delle strategie basate su dividendi o obbligazioni, tra cui:

sensibilità ai movimenti dei tassi di interesse

dipendenza dalle politiche di distribuzione delle singole società

maggiore vulnerabilità nei cicli economici negativi

Questo approccio rende il prodotto potenzialmente interessante per chi cerca entrate regolari senza concentrare il portafoglio su strumenti obbligazionari o azioni ad alto dividendo.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

A chi può interessare questo ETF sul Nasdaq-100

Il nuovo ETF di Invesco è pensato per investitori con un orizzonte di medio-lungo periodo che desiderano:

un’esposizione al Nasdaq-100 con un profilo di rischio più controllato

un flusso di reddito mensile costante

una soluzione alternativa alle tradizionali strategie income

In cambio di questi elementi, l’investitore accetta una parziale rinuncia al massimo potenziale di rialzo dell’indice, compensata da una maggiore stabilità e da una mitigazione delle fasi di ribasso.

Dati principali dell’Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF

Nome ETF : Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF

: Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Ticker : QQIA

: QQIA Politica di distribuzione : reddito mensile

: reddito mensile Valuta base e di negoziazione : USD

: USD Commissione annua: 0,29%

L’investimento avviene tramite l’acquisto di quote di un fondo a gestione attiva e non direttamente degli asset sottostanti. Con questo lancio, Invesco amplia ulteriormente una gamma di ETF sul Nasdaq che in Europa supera complessivamente i 22 miliardi di dollari di patrimonio gestito, rafforzando l’attenzione del mercato verso soluzioni che combinano crescita, reddito e gestione del rischio.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.