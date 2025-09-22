Oracle e Intel - BorsaInside.com

Santa Clara, California: qui, tra gli anni Sessanta e Settanta, nascevano due colossi che oggi tornano sotto i riflettori della finanza mondiale. Oracle (1968) e Intel (1977), insieme a Microsoft, hanno scritto le prime pagine della storia dell’informatica, dei microprocessori e del software.

Oggi, a oltre mezzo secolo di distanza, queste aziende “longennial”, capaci di attraversare generazioni e crisi di mercato, stanno vivendo una seconda giovinezza grazie al nuovo carburante della rivoluzione digitale: l’Intelligenza Artificiale.

Larry Ellison, fondatore e ancora guida di Oracle a 81 anni, e Arthur Rock, storico finanziatore di Intel oggi quasi centenario, incarnano lo stesso spirito di longevità delle imprese che hanno creato. Aziende che, nonostante la loro età, hanno saputo reinventarsi e guidare la nuova corsa tecnologica, conquistando nuovamente Wall Street con accordi miliardari e strategie aggressive nel settore dell’IA.

Wall Street ai massimi storici con Oracle e Intel in prima fila

L’entusiasmo degli investitori ha spinto il Wall Street Journal a definire Oracle la “nuova Nvidia”, mentre Fortune parla di possibili segnali di surriscaldamento, evocando lo spettro di una bolla dell’Intelligenza Artificiale. I timori sono cresciuti dopo il maxi-accordo da 300 miliardi di dollari siglato da Oracle con OpenAI, che ha portato Moody’s ad abbassare l’outlook sul gruppo a “negativo”. Eppure il mercato sembra non voler rallentare.

Complici anche i recenti tagli ai tassi della Federal Reserve – il primo del 2025, ma con la prospettiva di ulteriori riduzioni – i principali indici americani hanno toccato nuovi record. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq continuano a correre, e persino il Russell 2000 ha registrato un massimo che non si vedeva dal 2021, segnale di un rally sempre più diffuso e non limitato ai grandi nomi del tech.

DeepSeek e la concorrenza cinese: Intel si allea con Nvidia

A sorprendere gli osservatori è stata anche la reazione dei titoli tecnologici alla notizia che la cinese DeepSeek ha presentato il modello di IA “R1”, molto più economico rispetto alle soluzioni dei rivali americani. In passato una notizia simile avrebbe potuto scatenare vendite, mentre oggi i mercati sembrano quasi ignorarla.

Al contrario, ha fatto scalpore il sostegno di Washington alla nuova partnership tra Intel e Nvidia, vista come una mossa strategica per rafforzare la leadership americana nella corsa globale all’IA. Tuttavia, dalle ultime riunioni della Fed arrivano segnali contrastanti: le stime di crescita economica sono state migliorate, ma i dati sull’occupazione restano deboli e sul fronte inflazione non è arrivata ancora una vera luce verde.

Tra rischio bolla e geopolitica: le sfide della fine 2025

Il quadro di fine anno per gli investitori resta complesso. Da un lato, i Big Tech vengono valutati a multipli elevatissimi, alimentando i timori di una nuova bolla speculativa; dall’altro, la crescita dell’Intelligenza Artificiale continua a mostrare un potenziale che sembra difficile da fermare.

Oracle e Intel si sono unite al ristretto gruppo dei cosiddetti “Magnifici”, i titoli simbolo del rally tecnologico americano.

Le economie occidentali reggono, come confermano anche gli ultimi indici PMI europei, ma i rischi geopolitici aumentano.

Ai conflitti già accesi in Ucraina e in Medio Oriente potrebbe presto aggiungersi un nuovo fronte attorno a Taiwan, nodo cruciale per l’industria dei semiconduttori e banco di prova per la politica estera americana sotto la guida di Trump.

