Secondo un nuovo report del Taiwan Economic Daily, il colosso sudcoreano Samsung starebbe considerando una partnership strategica con Intel, una mossa che potrebbe avere implicazioni politiche significative, soprattutto alla luce della posizione dell’amministrazione Trump nei confronti dei produttori di semiconduttori americani.

Un’alleanza per rafforzare le relazioni commerciali

Negli ultimi mesi, l’amministrazione Trump ha dimostrato un interesse senza precedenti per Intel, arrivando addirittura ad acquisire una quota del 10% nella società, con condizioni speciali stabilite per il futuro del settore. In questo contesto, Samsung starebbe valutando accordi con i principali chipmaker statunitensi, tra cui proprio Intel, con l’obiettivo di tutelare le proprie operazioni negli Stati Uniti e evitare pesanti dazi doganali sulle esportazioni.

Secondo le fonti coreane citate, un’eventuale intesa con Intel potrebbe migliorare la posizione di Samsung agli occhi della Casa Bianca, visto il ruolo sempre più centrale che Intel sta assumendo nella politica industriale americana.

Il ruolo delle tecnologie a substrato di vetro

Parallelamente alle trattative commerciali, Samsung guarda con interesse alla tecnologia dei substrati di vetro, considerata strategica per le prossime generazioni di chip. Intel, che sta riducendo i propri investimenti diretti in questo ambito, potrebbe concedere in licenza parte delle sue tecnologie. In questo scenario, Samsung potrebbe produrre soluzioni finali per Intel, un accordo che consentirebbe a entrambe le aziende di sfruttare al meglio le innovazioni nel packaging dei semiconduttori.

Diversi ingegneri di Intel stanno già passando alla divisione Samsung Electro-Mechanics negli Stati Uniti, un chiaro segnale di come la società sudcoreana stia rafforzando le proprie competenze interne in vista di una collaborazione più stretta.

Sfide e possibili conflitti di interesse

Nonostante i vantaggi potenziali, permangono alcune criticità. Samsung punta a produrre nodi a 2nm nel suo nuovo stabilimento di Taylor, Texas, mentre Intel continua a sviluppare internamente soluzioni come il processo 18A per prodotti futuri, tra cui la piattaforma Panther Lake. Questa sovrapposizione potrebbe generare conflitti di interesse se la collaborazione non verrà definita con accordi chiari e separazione dei ruoli.

Se l’accordo dovesse concretizzarsi, Samsung potrebbe ottenere un trattamento commerciale più favorevole da parte degli Stati Uniti, consolidando al contempo la sua posizione come leader globale nel settore dei semiconduttori. Per Intel, invece, la partnership rappresenterebbe un’opportunità per monetizzare le proprie tecnologie e rafforzare il legame con un partner chiave in un momento di grande competizione internazionale.

