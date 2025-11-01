C&C Group - BorsaInside.com

I mercati hanno concluso la settimana più intensa della stagione degli utili del terzo trimestre, caratterizzata dai risultati di cinque delle cosiddette “Magnificent Seven” del settore tech: Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Meta (META), Apple (AAPL) e Amazon (AMZN). Nella settimana entrante, diversi protagonisti dell’intelligenza artificiale (IA) presenteranno i loro conti, offrendo ulteriori indicazioni su domanda e investimenti nel settore.

Finora, la stagione degli utili è iniziata con segnali positivi. Al 31 ottobre, il 64% delle aziende dell’S&P 500 ha già pubblicato i risultati, secondo i dati di FactSet, e gli analisti prevedono un aumento del 10,7% degli utili per azione (EPS) nel terzo trimestre. Se confermato, si tratterebbe del quarto trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra degli utili, sebbene in leggero rallentamento rispetto al 12% registrato nel Q2.

Le aspettative all’inizio del trimestre erano leggermente inferiori, con una previsione media del 7,9% di crescita degli EPS.

Le aziende che hanno pubblicato risultati la scorsa settimana

Tra le società che hanno presentato i conti nelle ultime giornate figurano:

Boeing (BA)

Chipotle (CMG)

Starbucks (SBUX)

Verizon (VZ)

Exxon Mobil (XOM)

Chevron (CVX)

Coinbase (COIN)

Caterpillar (CAT)

ServiceNow (NOW)

Eli Lilly (LLY)

Settimana in arrivo: focus sull’IA e altri grandi nomi

Nei prossimi giorni, alcune aziende legate all’IA forniranno aggiornamenti trimestrali, tra cui:

Palantir (PLTR)

AMD (AMD)

Supermicro (SMCI)

Constellation Energy (CEG)

Qualcomm (QCOM)

Arm Holdings (ARM)

Altri risultati attesi da aziende di rilievo:

Shopify (SHOP)

Uber (UBER)

Pfizer (PFE)

Spotify (SPOT)

Marriott International (MAR)

Toyota (TM)

Novo Nordisk (NVO)

McDonald’s (MCD)

AppLovin (APP)

Robinhood (HOOD)

DoorDash (DASH)

Snap (SNAP)

AstraZeneca (AZN)

ConocoPhillips (COP)

Airbnb (ABNB)

Warner Bros. Discovery (WBD)

Block (XYZ)

Duke Energy (DUK)

Wendy’s (WEN)

Questa settimana sarà quindi cruciale per avere un quadro più chiaro della performance del settore tech, dell’IA e dei principali settori industriali, e potrebbe influenzare fortemente le prospettive dei mercati per i mesi finali del 2025.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.