Un grafico a candele in crescita e una penna biro in primo piano
C&C Group - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

I mercati hanno concluso la settimana più intensa della stagione degli utili del terzo trimestre, caratterizzata dai risultati di cinque delle cosiddette “Magnificent Seven” del settore tech: Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Meta (META), Apple (AAPL) e Amazon (AMZN). Nella settimana entrante, diversi protagonisti dell’intelligenza artificiale (IA) presenteranno i loro conti, offrendo ulteriori indicazioni su domanda e investimenti nel settore.

Finora, la stagione degli utili è iniziata con segnali positivi. Al 31 ottobre, il 64% delle aziende dell’S&P 500 ha già pubblicato i risultati, secondo i dati di FactSet, e gli analisti prevedono un aumento del 10,7% degli utili per azione (EPS) nel terzo trimestre. Se confermato, si tratterebbe del quarto trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra degli utili, sebbene in leggero rallentamento rispetto al 12% registrato nel Q2.

Le aspettative all’inizio del trimestre erano leggermente inferiori, con una previsione media del 7,9% di crescita degli EPS.

Le aziende che hanno pubblicato risultati la scorsa settimana

Tra le società che hanno presentato i conti nelle ultime giornate figurano:

  • Boeing (BA)
  • Chipotle (CMG)
  • Starbucks (SBUX)
  • Verizon (VZ)
  • Exxon Mobil (XOM)
  • Chevron (CVX)
  • Coinbase (COIN)
  • Caterpillar (CAT)
  • ServiceNow (NOW)
  • Eli Lilly (LLY)

Settimana in arrivo: focus sull’IA e altri grandi nomi

Nei prossimi giorni, alcune aziende legate all’IA forniranno aggiornamenti trimestrali, tra cui:

  • Palantir (PLTR)
  • AMD (AMD)
  • Supermicro (SMCI)
  • Constellation Energy (CEG)
  • Qualcomm (QCOM)
  • Arm Holdings (ARM)

Altri risultati attesi da aziende di rilievo:

  • Shopify (SHOP)
  • Uber (UBER)
  • Pfizer (PFE)
  • Spotify (SPOT)
  • Marriott International (MAR)
  • Toyota (TM)
  • Novo Nordisk (NVO)
  • McDonald’s (MCD)
  • AppLovin (APP)
  • Robinhood (HOOD)
  • DoorDash (DASH)
  • Snap (SNAP)
  • AstraZeneca (AZN)
  • ConocoPhillips (COP)
  • Airbnb (ABNB)
  • Warner Bros. Discovery (WBD)
  • Block (XYZ)
  • Duke Energy (DUK)
  • Wendy’s (WEN)

Questa settimana sarà quindi cruciale per avere un quadro più chiaro della performance del settore tech, dell’IA e dei principali settori industriali, e potrebbe influenzare fortemente le prospettive dei mercati per i mesi finali del 2025.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani